Rusia denuncia ante la ONU rastro ucraniano en ataques terroristas en Siria

Rusia denuncia ante la ONU rastro ucraniano en ataques terroristas en Siria

ONU (Sputnik) — La Dirección General de Inteligencia (GUR) de Ucrania arma y proporciona entrenamiento militar a terroristas en Siria, incluidos a militantes... 04.12.2024, Sputnik Mundo

El diplomático detalló que Moscú compartió información de que la GUR está armando a combatientes en Idlib con drones y módulos GPS codificados. "Hoy también se ha informado de que especialistas ucranianos acompañados por terroristas de HTS han sido vistos en un centro científico de la provincia de Alepo. Los militantes de HTS no solo no ocultan el apoyo de Ucrania, sino que alardean abiertamente de él", acentuó Nebenzia. De una u otra manera, prosiguió, "son Estados Unidos y sus aliados los que también apoyan a los terroristas en Siria". "El enemigo será derrotado, sea cual sea el apoyo que le presten las fuerzas externas", prometió el representante permanente. Nebenzia remarcó que los militares rusos junto con los sirios han estado repeliendo la ofensiva terrorista desde el primer día. Unos 400 terroristas han sido eliminados y más de 600 han resultado heridos desde el comienzo de la operación. El pasado 27 de noviembre, HTS lanzó junto con varios grupos armados de la oposición siria una ofensiva a gran escala contra el Ejército gubernamental en las provincias de Alepo e Idlib, por primera vez desde 2016. Actualmente, estos combatientes controlan toda la ciudad de Alepo, incluido el aeropuerto internacional y la base aérea de Kuweires, algo que no sucedía desde el estallido del conflicto armado en Siria en marzo de 2011. Los mandos del Ejército regular afirman haber parado la ofensiva en la zona de Hama y recuperado algunas localidades. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de la ONU, y la de Astaná, con la mediación de Irán, Rusia y Turquía.

