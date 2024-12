https://noticiaslatam.lat/20241204/rusia-condena-en-terminos-energicos-los-ultimos-ataques-terroristas-en-siria-1159496927.html

Rusia condena en términos enérgicos los últimos ataques terroristas en Siria

Rusia condena en términos enérgicos los últimos ataques terroristas en Siria

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia condena enérgicamente los últimos ataques de terroristas en Siria, entre los cuales hay numerosos extranjeros, incluidos originarios de... 04.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-04T12:39+0000

2024-12-04T12:39+0000

2024-12-04T12:39+0000

defensa

siria

🛡️ zonas de conflicto

guerra civil de siria

alepo

idlib

maría zajárova

frente al nusra

rusia

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/1b/1150060543_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5b55e87f605f1d14dfa0c0b35f207308.jpg

"Condenamos firmemente este ataque, liderado por terroristas reconocidos como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU", comentó la vocera, refiriéndose al ataque de los terroristas de Hayat Tahrir al Sham (anteriormente Frente al Nusra prohibida en Rusia) en Siria. La diplomática señaló que "entre ellos hay muchos combatientes extranjeros, incluidos originarios de países postsoviéticos". Según Zajárova, los combatientes no habrían emprendido acciones tan audaces "sin la incitación y el pleno apoyo de fuerzas externas que buscan provocar una nueva ronda de confrontación armada en Siria". Además, agregó que los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía e Irán mantienen permanentes contactos sobre la situación en Siria.La diplomática expresó la esperanza de que todos los Estados capaces de ejercer influencia sobre el desarrollo de la situación en Siria, la utilicen para lograr lo más rápido posible el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en el país."El fortalecimiento de los terroristas en Siria crearía adicionales amenazas serias para la seguridad no solo de su entorno regional, sino para todo el Oriente Medio", subrayó Zajárova.El pasado 27 de noviembre, la organización terrorista Hayat Tahrir al Sham (anteriormente Frente al Nusra, prohibida en Rusia) lanzó junto con varios grupos armados de la oposición siria una ofensiva a gran escala contra el Ejército gubernamental en las provincias sirias de Alepo e Idlib, por primera vez desde 2016. El 30 de noviembre, los radicales tomaron control de la ciudad de Alepo, incluido el aeropuerto internacional y la base aérea de Kuweires, algo que no sucedía desde el estallido del conflicto armado en Siria en marzo de 2011, en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. Los mandos del Ejército regular afirman haber parado la ofensiva en la zona de Hama y recuperado algunas localidades. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la de Astaná, con la mediación de Irán, Rusia y Turquía.

https://noticiaslatam.lat/20241204/instructores-ucranianos-podrian-entrenar-a-paramilitares-en-siria-1159486811.html

siria

alepo

idlib

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

siria, 🛡️ zonas de conflicto, guerra civil de siria, alepo, idlib, maría zajárova, frente al nusra, rusia, 🌍 oriente medio