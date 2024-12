https://noticiaslatam.lat/20241203/gobierno-de-guatemala-ofrece-disculpa-publica-por-la-desaparicion-forzada-de-la-poeta-alaide-foppa-1159473821.html

Gobierno de Guatemala ofrece disculpa pública por la desaparición forzada de la poeta Alaíde Foppa

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezó este 3 de diciembre el acto de disculpa pública y reconocimiento a la trayectoria de la poeta, escritora...

"Este acto que asumo como jefe de Estado no es producto de una obligación, no es resultado de una negociación, es un acto voluntario de un Estado que entiende que conocer su historia, reconocer el error es permitirnos avanzar hacia la verdad", dijo Arévalo de León durante la ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura (sede de su Gobierno). "Pedirle disculpas a su familia por la violencia que los agentes estatales cometieron en contra de ella es importante porque permite no sólo rescatar la figura y trayectoria de una académica y poeta importante, permite también rescatar a todas las víctimas que han sufrido por la mala utilización de las instituciones del Estado para el beneficio de una élite de turno", ahondó el mandatario en su discurso. En el acto, frente a los familiares de la poeta y figuras públicas como la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el jefe de Estado y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH) del país centroamericano, Carlos Amézquita, firmaron un Acuerdo Gubernativo en el que reconocen la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Foppa. Por su parte, el hijo de la escritora, Julio Solórzano Foppa, relató que llegó al país latinoamericano para entender qué pasó con su madre y sus hermanos. No obstante, lamentó que, hasta la fecha, no existen respuestas sobre los miles de desaparecidos. Alaíde Foppa nació en Barcelona en 1914, vivió en México y posteriormente en Guatemala, en donde participó en la Revolución de 1944. En 1980 fue secuestrada y desaparecida por paramilitares que recibían órdenes del dictador Fernando Romeo Lucas García. En 1980, Guatemala se encontraba azotado por un grave conflicto armado interno, una guerra civil que finalizó hasta 1994. De acuerdo con organismos internacionales, el conflicto armado en el país sudamericano dejó más de 250.000 víctimas. Durante el conflicto, también fueron desaparecidos dos de los hijos de Foppa.

