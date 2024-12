https://noticiaslatam.lat/20241203/el-kremlin-acusa-a-occidente-de-prolongar-conflicto-ucraniano-con-su-linea-destructiva-1159462914.html

El Kremlin acusa a Occidente de prolongar el conflicto ucraniano con su "línea destructiva"

El Kremlin acusa a Occidente de prolongar el conflicto ucraniano con su "línea destructiva"

MOSCÚ (Sputnik) — Los países occidentales pretenden seguir su línea destructiva prolongando así el conflicto ucraniano, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri...

El 2 de diciembre, el canciller alemán, Olaf Scholz, publicó un mensaje al presidente ruso, Vladímir Putin, en su cuenta de la red social X, en el que indicó que el apoyo occidental a Ucrania no se debilitará. Rusia, aseguró el representante del Kremlin, continuará la operación militar especial en Ucrania hasta que se logren todas las metas establecidas. Al mismo tiempo, Putin ha reiterado en muchas ocasiones que está abierto a un diálogo siempre que se ajuste a los objetivos de Rusia, remarcó Peskov. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta Alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Kiev rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

