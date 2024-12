https://noticiaslatam.lat/20241203/el-cantautor-britanico-elton-john-revela-que-ha-perdido-la-vista-1159453033.html

El cantautor británico Elton John revela que ha perdido la vista

El cantautor británico Elton John revela que ha perdido la vista

El cantante y músico británico Elton John reconoció que recientemente perdió la vista en ambos ojos, luego de una grave infección que inició en su globo ocular... 03.12.2024, Sputnik Mundo

Durante el estreno del musical El diablo viste de Prada, en el teatro The Dominion de Londres, Elton John se sinceró con el público y reconoció que no pudo ver la obra porque perdió la vista. El autor de canciones como Rocket Man y I'm Still dijo recientemente a ABC News que, desde hace alrededor de cuatro meses, no podía ver con su ojo derecho, y comentó que el izquierdo no estaba en su mejor estado. En esa misma entrevista, el músico británico dijo que esta falta de visión podría poner en peligro el futuro de su carrera."Hace cuatro meses que no veo. Y mi ojo izquierdo no es el mejor. Así que hay esperanzas y ánimos de que salga bien, pero de momento estoy un poco atascado, porque puedo hacer algo así (acudir a presentaciones), pero entrar en el estudio y grabar no sé, porque para empezar no puedo ver una letra”, comentó.

