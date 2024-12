https://noticiaslatam.lat/20241202/trump-es-como-un-iman-para-los-lideres-extranjeros-que-buscan-favores-de-eeuu-1159425105.html

Trump es como "un imán para los líderes extranjeros" que buscan favores de EEUU

Trump es como "un imán para los líderes extranjeros" que buscan favores de EEUU

Líderes de todo el mundo están contactando con el nuevo equipo de Donald Trump e incluso acudiendo a su residencia en Mar-A-Lago, en Florida, para tratar de...

El caso más reciente fue el del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien viajó la noche del 29 de noviembre hasta la residencia de Trump para hablar sobre el tráfico de drogas y el comercio entre ambos países.La visita de Trudeau se produjo días después de que el presidente electo publicara en su red Truth Social que impondría aranceles de 25% a productos de México y Canadá si estos países no detenían la “invasión” a EEUU de drogas y migrantes.Según el periódico, las recientes publicaciones de Trump están despertando preocupación y, en algunos casos, deleite en diversas partes del mundo. Además, de acuerdo con el medio, las palabras del republicano han ensombrecido las últimas decisiones del Gobierno de Joe Biden en materia de política exterior.De acuerdo con The Washington Post, hay sugerencias similares de que Netanyahu seguirá obstaculizando los supuestos esfuerzos de Biden por poner fin al conflicto en Gaza para dejar que el nuevo presidente estadounidense declare una victoria diplomática tras su toma de posesión el 20 de enero.En Ucrania, según el periódico, hay consternación por el hecho de que Trump haya dicho que intentará negociar inmediatamente un acuerdo de paz.“La perspectiva de un acuerdo ha llevado a muchos a sospechar de la oportunidad de Biden a la hora de levantar finalmente las restricciones al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania y de dedicar todo el dinero posible a la ayuda militar a Kiev antes de que la nueva Administración asuma el poder”, afirmó el medio.“Trump ha desafiado el tan citado adagio de un presidente a la vez de nuevas maneras. Tuits y declaraciones que pueden o no convertirse en política han puesto en vilo a algunos gobiernos extranjeros, mientras que han deleitado a otros. Se han ignorado las tradiciones y normas que garantizan un traspaso de poder fluido: acuerdos éticos, expresiones de lealtad a tratados y acuerdos internacionales, investigación del FBI de los candidatos a altos cargos", señaló el rotativo.

