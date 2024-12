https://noticiaslatam.lat/20241202/el-crimen-organizado-estaria-reclutando-a-estudiantes-de-quimica-en-mexico--1159424440.html

El crimen organizado estaría reclutando a estudiantes de química en México

El crimen organizado estaría reclutando a estudiantes de química en México

Sputnik Mundo

El cártel de Sinaloa podría estar reclutando a estudiantes mexicanos de química para que trabajen en laboratorios de elaboración fentanilo, ya que los... 02.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-02T04:10+0000

2024-12-02T04:10+0000

2024-12-02T04:10+0000

américa latina

sociedad

seguridad

eeuu

dea

cartel de sinaloa

méxico

fentanilo

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/0c/1141503787_0:75:1420:873_1920x0_80_0_0_534b761726c641de6fad8ae089d67754.jpg

El medio estadounidense habló con al menos tres estudiantes que trabajan para dicha organización criminal, y al menos uno de ellos cursa su carrera en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).Un reclutador del grupo narcotraficante cofundado por Joaquín Chapo Guzmán también detalló la manera en la que busca a los estudiantes para que colaboren en el proceso de elaboración del opioide sintético.Además, un profesor de química de la UAS dijo al periódico que muchos estudiantes se inscriben en la carrera solo para buscar trabajo en la organización criminal, una de las más poderosas del país, y a la que la DEA atribuye gran parte de la exportación de drogas a territorio estadounidense.Según el reportaje, los alumnos al servicio del cártel de Sinaloa están buscando como sintetizar los precursores químicos que se usan en la elaboración del fentanilo y que actualmente son importados de Asia, principalmente de China, aunque Pekín lo ha negado en muchas ocasiones pese a la insistencia de Washington en sus acusaciones.“Estamos cerca, pero no es fácil”, comentó uno de los estudiantes de química bajo condición de anonimato. "Necesitamos hacer más y más pruebas”, agregó el joven.Todd Robinson, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a The New York Times que, si el cártel de Sinaloa logra sintetizar los precursores químicos sin necesidad de importarlos de otras naciones, aumentaría significativamente su habilidad para enviar drogas a Estados Unidos de manera más fácil y rápida.El consumo de fentanilo —una droga que es considerada hasta 40 veces más potente que la heroína y que médicos la utilizan como analgésico— se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, unas 100.000 personas mueren cada año en ese país por sobredosis de opioides, principalmente fentanilo.Otro de los estudiantes entrevistados dijo que el cártel lo reclutó para intentar hacer versiones más potentes de la droga sintética para ser exportadas a Estados Unidos, donde existe una gran demanda del estupefaciente.El tráfico de fentanilo se ha convertido en uno de los temas más delicados en la relación de México con Estados Unidos. La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas inglés) acusa a los cárteles mexicanos de ser los principales exportadores y distribuidores de fentanilo en el país norteamericano. Recientemente, Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a México y Canadá si los Gobiernos de estos países no detienen el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, así como el cruce ilegal de personas migrantes.

https://noticiaslatam.lat/20241130/los-pronunciamientos-de-trump-danan-a-sus-socios-y-particularmente-a-mexico-1159407172.html

https://noticiaslatam.lat/20240523/los-adolescentes-de-eeuu-caen-cada-vez-mas-en-la-adiccion-al-fentanilo-1150679888.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, eeuu, dea, cartel de sinaloa, méxico, fentanilo, narcotráfico