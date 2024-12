https://noticiaslatam.lat/20241201/la-republica-se-agoto-globalmente-podria-surgir-un-giro-monarquico-en-un-mundo-postliberal-1159412059.html

"La república se agotó globalmente": ¿Podría surgir un giro monárquico en un mundo postliberal?

01.12.2024

Los intentos de construir una república global han fracasado por completo. En enero de 2025 se sellará definitivamente este fracaso. Pero, ¿qué será lo próximo? ¿Qué parámetros corresponderán a la era posliberal? Esta pregunta sigue completamente abierta. Pero la mera idea de que todo el contenido de la Modernidad europea —ciencia, cultura, política, tecnología, sociedad, valores— fuera solo un episodio, y que condujera a un final vergonzoso y patético, muestra lo inesperada que será esta época posliberal, tras el fin del momento liberal.El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel nos da una pista. Esta será la era de las monarquías. Y hay indicios claros de que su filosofía completa (y no truncada, como la de los liberales y marxistas) es más que clarividente y sólida.La Rusia moderna, que sigue siendo formalmente una democracia liberal, pero que ya ha apostado por los valores tradicionales, es de hecho técnicamente una monarquía. Un líder nacional, la inamovilidad del poder supremo y la confianza en los fundamentos espirituales, la identidad y la tradición son ya requisitos previos para una transición monárquica, no formal, sino de fondo. Además, no estamos hablando solo de monarquía, sino del Imperio del Espíritu, de restaurar el estatus del Catecumenado, la Tercera Roma, la capital de la civilización ortodoxa. Aquí también, desde el punto de vista histórico y geopolítico, se incluye el legado del ex gran kan del Imperio mongol Gengis Kan. El fin de la historia será ruso, o todavía no existirá. En cualquier caso, el momento liberal de la política rusa ha pasado irrevocablemente y el premoderno ruso será cada vez más relevante.Otras civilizaciones-Estados avanzan gradualmente en la misma dirección. Los rasgos del Devaraja o Chakravartin, el monarca sagrado, son cada vez más visibles en el primer ministro indio, Narendra Modi. Cada vez se asemeja más claramente a los rasgos del décimo avatar, Kalkin, que viene a poner fin a la Edad Oscura, la era de la decadencia y la degeneración, que coincide exactamente con el momento liberal que Modi está llamado a superar en su lucha por restaurar el Hindutva, la identidad india profunda. Del primer avatar al décimo, de nuevo, como el alfa y el omega de Hegel.La China, formalmente comunista, de Xi Jinping muestra cada vez más rasgos del tradicional Imperio confuciano chino. Y el propio líder se funde cada vez más con el arquetipo del emperador amarillo. La China moderna tiene todos los motivos para avanzar hacia el estatus del Imperio del Espíritu hegeliano. Y el marxismo puede ser muy útil aquí, solo hay que dar un paso y completar la versión marxista truncada y, por lo tanto, contradictoria de la lectura de Hegel. Al principio existía Dios (digamos, Pangu). Al final habrá Tianxia, la doctrina del eterno sagrado Imperio celestial.El mundo islámico también necesita integración. El Califato de Bagdad 2.0 puede ser un punto de referencia, porque fue en la época abbasí cuando tanto la civilización islámica como el Estado islámico alcanzaron su apogeo. Se puede partir de la creación del Imperio Africano y del Imperio Latinoamericano. No es casualidad que América Latina esté representada en los BRICS por Brasil, el único territorio colonial de la historia que durante un cierto período de tiempo se convirtió no en una periferia, sino en el centro, en la capital del Imperio portugués.Por último, por qué no considerar un giro aparentemente paradójico en la política norteamericana. El filósofo político norteamericano Curtis Yarvin lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de una monarquía en Estados Unidos. Hasta hace muy poco, se le consideraba una figura marginal extravagante. Pero luego, resultó que sus ideas tienen una fuerte influencia en el futuro vicepresidente del país norteamericano, J.D. Vance. ¿Por qué Donald Trump no es un monarca? Donald el Primero. También hay un Donald Trump minor, Barron Trump. En un mundo postliberal, todo es posible. Incluso un giro monárquico.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

