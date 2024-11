https://noticiaslatam.lat/20241130/advierten-que-las-cosas-parecen-sombrias-para-palestina-con-el-regreso-de-trump-1159389650.html

Advierten que las cosas "parecen sombrías" para Palestina con el regreso de Trump

Sputnik Mundo

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están "haciendo sonar las alarmas" tras la victoria de Donald Trump, ante los temores de que su... 30.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-30T01:06+0000

2024-11-30T01:06+0000

2024-11-30T02:02+0000

internacional

política

seguridad

donald trump

benjamín netanyahu

mike huckabee

israel

cisjordania

eeuu

El medio estadounidense destacó que la postura de Donald Trump y su cercana relación con Benjamín Netanyahu podría "echar por tierra" cualquier posibilidad de lograr una solución al conflicto con el enfoque de dos Estados, que en Washington es considerado como el "único camino" hacia una paz duradera en la región.La designación de Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, como embajador de Estados Unidos en Israel es vista con "especial recelo", debido a que el también republicano niega la existencia de Cisjordania y se opone a la solución de dos Estados, subrayó el periódico. El primer ministro Benjamín Netanyahu se opone a la creación de un Estado palestino que coexista con Israel.El nombramiento de Huckabee hecho por Trump parecería estar impulsando la agenda que comenzó el presidente republicano durante su primer mandato, al reconocer a Jerusalén como capital oficial de Israel y ordenar el traslado de la embajada de Estados Unidos, "una medida controvertida a la que se habían opuesto sus predecesores", según The Hill.La representante demócrata Pramila Jayapal consideró que los estadounidenses están "asistiendo a la invasión de Cisjordania" por parte de los colonos judíos. Además, remarcó que Netanyahu ha expresado en distintas ocasiones que "no apoya los objetivos de Estados Unidos" para una solución de dos Estados al conflicto en la región. Pese a que Trump aseguró "una victoria histórica" al ayudar a lograr los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Tel Aviv y algunos países árabes, los demócratas —incluso los aliados más firmes de Israel— están cuestionando si el republicano es la "figura adecuada para negociar un acuerdo de paz que incluya los derechos humanos de todas las partes", publicó The Hill.

política, seguridad, donald trump, benjamín netanyahu, mike huckabee, israel, cisjordania, eeuu