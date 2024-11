https://noticiaslatam.lat/20241122/ley-bolivar-la-nueva-ofensiva-de-eeuu-contra-venezuela-que-reafirma-su-vision-imperialista-1159221447.html

Ley Bolívar: la nueva ofensiva de EEUU contra Venezuela que reafirma su "visión imperialista"

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no se anduvo con rodeos al referirse a la Ley Bolívar, aprobada en la Cámara de... 22.11.2024, Sputnik Mundo

En un discurso cargado de indignación, el mandatario venezolano calificó la iniciativa como "una basura imperialista" destinada a intensificar el bloqueo económico contra Venezuela. Durante su intervención en la Instalación de la Comisión Electoral Nacional para la Elección de los Jueces de Paz, reunión celebrada en el Palacio Federal Legislativo, Maduro sostuvo que esta ley busca profundizar las medidas coercitivas unilaterales contra su país bajo una fachada de legitimidad.Daniela Rodríguez, doctora en seguridad nacional y conductora del programa radial Debates del Sur Global, afirmó en entrevista con Sputnik que la Ley Bolívar no representa una ruptura respecto a las políticas coercitivas previas de Estados Unidos hacia Venezuela, sino una continuación de estas bajo un nuevo empaque político. Rodríguez destacó que el contexto electoral en Estados Unidos ha influido significativamente en la promoción de esta ley. "Es una medida rápida para apaciguar a los votantes latinos en Florida, quienes exigen una postura más dura contra el Gobierno Bolivariano," explicó.Asimismo, Rodríguez señaló que la Ley Bolívar, aunque no introduce sanciones nuevas, revela las prioridades estratégicas de Washington. "La ley incluye términos ambiguos y excepciones que permiten a las agencias estadounidenses operar en Venezuela bajo el pretexto de ayuda humanitaria o seguridad nacional," advirtió.Elocuentes señales de intervenciónPara Rodríguez, las excepciones previstas en la ley son más reveladoras que las prohibiciones. "Hablan de operaciones comerciales para ayuda humanitaria, pero esto es una excusa para mantener el control sobre nuestro territorio a través de ONG's financiadas por Estados Unidos y amparadas por agencias de Naciones Unidas," explicó.Entre las excepciones más preocupantes, Rodríguez mencionó aquellas que permiten a Estados Unidos financiar actividades de inteligencia en Venezuela, según lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947. "Esto nos dice que Estados Unidos no solo está planeando mantener, sino intensificar sus operaciones encubiertas en nuestro país," subrayó.La nueva cara de la agresión legislativaLa Ley Bolívar tiene como principal promotora a María Elvira Salazar, congresista por el estado de Florida. Según Rodríguez, Salazar representa la continuación de una agenda de ultraderecha heredada de figuras como Ileana Ros-Lehtinen y Bob Menéndez. "Es la cara visible de un lobby agresivo contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, impulsado desde Miami," afirmó Rodríguez.Con la salida de escena de Ros-Lehtinen y Menéndez, Salazar ha asumido el liderazgo en la promoción de políticas hostiles hacia Gobiernos de izquierda en América Latina. Rodríguez la describió como "una actora clave de la agenda legislativa de agresión," cuyo objetivo principal es fortalecer las medidas de presión contra Venezuela.Escenarios para 2025: una política de máxima presión renovadaDe cara al próximo año, Rodríguez visualiza un panorama sombrío para Venezuela bajo un posible segundo Gobierno de Donald Trump. Rodríguez explicó que la política de máxima presión, implementada durante el primer mandato de Trump, podría intensificarse con un enfoque renovado en el saqueo de recursos y la desestabilización políticaEn el contexto global, Rodríguez destacó el declive de la hegemonía estadounidense frente al fortalecimiento de bloques como los BRICS y el creciente uso de monedas alternativas al dólar. "Estamos entrando en una fase turbulenta de la transición hacia un mundo multipolar, donde Venezuela juega un papel crucial como símbolo de resistencia y soberanía," puntualizó.Para Rodríguez, la aprobación de la Ley Bolívar es tanto una declaración política como un acto simbólico destinado a fortalecer las bases de apoyo internas en Estados Unidos mientras se envía un mensaje de continuidad en la política de agresión hacia Venezuela."Ellos [Estados Unidos] van a seguir con esa política de doble rasero, de doble discurso, de no te reconozco, pero me permites estar presente allí explotando tus recursos, pero además financio invasiones y operaciones encubiertas en tu territorio, y al final, en términos políticos todas las opciones están sobre la mesa. Pienso que nada de eso va a cambiar y por el contrario se va a poner más peligroso porque vemos a tener un Donald Trump, ya no como un novato en su posición como presidente de Estados Unidos, sino con la experiencia previa”, reflexiona.

