"La cadena de suministro pertenece al mundo, no a una sola empresa o país"

En un artículo reciente, el periódico estadounidense aseveró que China libra lo que denominó una "guerra de la cadena de suministro" con la empresa estadounidense de drones Skydio. El medio asiático observó que el artículo también hace referencia a una editorial del Global Times titulado "La compañía estadounidense sancionada por China 'grita de dolor', arrancando la fachada estadounidense". Sin embargo, la editorial señala que la nota del diario estadounidense omite que Pekín sancionó a Skydio porque le vendió armas estadounidenses a Taiwán. Así, destaca que esta semana se realiza en Pekín la segunda Exposición Internacional de Cadena de Suministro de China (CISCE), que atrae a más de 620 empresas, instituciones y organizaciones internacionales, es decir, 20% más con respecto a la exposición del año pasado.En esta ocasión, señala el editorial, el evento se caracteriza por los stands compartidos, en donde participan empresas chinas y extranjeras. Por ejemplo, señala la nota, Apple y sus proveedores chinos exponen juntos, lo mismo que la alemana Bosch, el fabricante chino de vehículos Xpeng, la empresa mundial de minería y materiales Rio Tinto y China Baowu Steel Group, entre otros, que exhiben su colaboración en una asociación de cadena industrial. "Está claro que estas empresas quieren cooperación. Ninguno de ellos estaría de acuerdo con la afirmación del New York Times de que China está librando una 'guerra en la cadena de suministro'", ponderó el medio. Ahora bien, continúa, algunos países como Estados Unidos comenzaron una "guerra en la cadena de suministro", transformando un esquema en el que todos ganan en una cadena de bloqueo y confrontación. "Esto ha causado interrupciones y daños a la cadena de suministro global que originalmente funcionaba sin problemas", observa el texto. De esa manera, unos cuantos países incómodos con el creciente estatus de China en la cadena global de suministro, dice la nota, han tratado de fortalecer el control sobre tecnologías clave, así como recursos críticos y vínculos esenciales, politizando artificialmente y convirtiendo la cadena de suministro en un arma, aumentando con ello los costos institucionales de la cooperación en dicha cadena."[Pero] la cadena de suministro pertenece al mundo, no a una sola empresa o país, y no debe utilizarse como arma", señala el diario asiático. A mediados de octubre, China impuso sanciones contra tres empresas de defensa estadounidenses y sus ejecutivos por proveer ayuda militar a Taiwán. En particular, las sanciones fueron dirigidas a las empresas Edge Autonomy Operations, Huntinton Ingalls Industries y Skydio.La última es conocida por ser el mayor productor de drones para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y proveedor de drones para Ucrania.

