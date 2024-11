https://noticiaslatam.lat/20241129/dimite-la-titular-de-transporte-britanica-tras-admitir-un-antecedente-penal-1159377143.html

Dimite la titular de Transporte británica tras admitir un antecedente penal

MOSCÚ (Sputnik) — La secretaria de Estado para Transporte del Reino Unido, Louise Haigh, dimitió, a menos de seis meses desde la toma de posesión, tras...

En el mensaje dirigido al primer ministro, Keir Starmer, la titular de Transporte recordó que en 2013, cuando tenía 24 años, sufrió un asalto en Londres, experiencia que calificó de "aterradora". "Le di a la policía una lista de mis pertenencias que creía que me habían robado, incluido mi teléfono del trabajo. Algún tiempo después, descubrí que el teléfono en cuestión todavía estaba en mi casa. Debería haber informado inmediatamente a mi empleador y no hacerlo en el acto fue un error", admitió. A raíz de aquel incidente, la policía remitió el asunto a la Fiscalía y Louise Haigh compareció ante los magistrados de Southwark. Siguiendo el consejo de su abogado se declaró culpable, si bien sostiene que "se trataba de un error genuino del que no había obtenido ningún beneficio". Los magistrados aceptaron sus argumentos y emitieron la sentencia más baja posible (absolución). Su responsabilidad penal se clasifica ahora como "extinta".

