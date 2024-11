https://noticiaslatam.lat/20241128/una-eleccion-inusual-de-socio-priva-a-guyana-de-su-sueno-de-ser-una-potencia-energetica-1159352705.html

Una "elección inusual" de socio priva a Guyana de "su sueño de ser una potencia energética"

28.11.2024

El país suramericano tiene reservas probadas de gas de unos 16 billones de pies cúbicos (unos 453.000 millones de metros cúbicos), pero carece de infraestructuras para procesarlo y generar así una nueva fuente de rentas más allá del petróleo.En junio pasado, las autoridades de Guyana seleccionaron a Fulcrum LNG, una start up estadounidense fundada hace apenas un año, para diseñar, financiar, construir y explotar la infraestructura necesaria, eligiéndola entre 17 aspirantes, entre ellos la china CNOOC o las estadounidenses Energy Transfer y Venture Global LNG.Según expertos del sector citados por la agencia, se trata de una "elección inusual" para proyectos de este calibre, ya que requieren una experiencia y una financiación considerables. Sin embargo, en su página web no figura ningún proyecto anterior y, en opinión del economista y representante de la oposición guyanesa, Elson Low, la empresa "carece de la experiencia necesaria y de la capacidad demostrada para obtener la financiación multimillonaria que se requiere".Hasta la fecha, Fulcrum aún no ha dado a conocer ningún detalle sobre los inversores que haya logrado encontrar ni ha sido incapaz de atraer inversiones para el proyecto, cuyo precio previsto es de 30.000 millones de dólares. Conforme con el experto en el sector e investigador de la Universidad de Columbia (EEUU) Ira Joseph, le resultará "muy difícil" atraer financiación.Funcionarios del comité técnico que seleccionó a Fulcrum explicaron al portal que confiaban en su capacidad para recaudar fondos y financiar el proyecto. Ahora "los sueños de Guyana de desarrollar sus vastas reservas de gas natural están estancados en la mesa de dibujo" y las autoridades guyanesas que aspiraban a que su país pasara a ser "una potencia energética regional", han cambiado la fraseología para referirse a la designación de la empresa estadounidense como "provisional", señala el medio.Como resultado, continúa, ExxonMobil —que ya controla toda la industria petrolera del país— podría participar en el desarrollo de los recursos de gas del Estado suramericano. A su vez, el responsable del gigante estadounidense en Guyana, Alistair Routledge, declaró que la empresa decidirá sobre el uso de los nuevos yacimientos que contienen principalmente gas, a mediados de 2025, y que el inicio más temprano de la explotación podría producirse solo en 2029 o 2030.

