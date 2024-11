https://noticiaslatam.lat/20241128/el-peso-mexicano-cierra-con-ligera-alza-luego-de-la-llamada-entre-sheinbaum-y-trump-1159359756.html

El peso mexicano cierra con ligera alza luego de la llamada entre Sheinbaum y Trump

El peso mexicano cierra con ligera alza luego de la llamada entre Sheinbaum y Trump

Sputnik Mundo

El peso mexicano se apreció ligeramente tras la llamada que sostuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el próximo mandatario de Estados Unidos... 28.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-28T21:51+0000

2024-11-28T21:51+0000

2024-11-28T21:51+0000

américa latina

eeuu

méxico

claudia sheinbaum

donald trump

peso mexicano

📈 mercados y finanzas

💶 divisas

banco de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0b/1155388418_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_485891c88e2babc326536d4a00187e02.jpg

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la divisa nacional cerró la jornada en 20,43 unidades por dólar, es decir, con un alza de 1,25% respecto al cierre del 26 de noviembre, fecha en la que Trump amenazó con colocar gravámenes a estos países.El resultado de este 28 de noviembre representa una noticia positiva para el mercado, debido a que había tenido un comportamiento negativo en los últimos días tras los amagos de Trump contra México y Canadá."Por ahora se está viendo como una herramienta de negociación, al vincularlo con la inmigración y las drogas. Puede que eso no sea cierto a largo plazo, pero así es como la gente está pensando en ello ahora", estimó Dennis Debusschere, estratega jefe de mercado de 22V Research, citado por Bloomberg.Durante estos días, la respuesta a los amagos de Trump no se ha hecho esperar. La primera en realizarlo fue la presidenta mexicana, quien envió una carta al magnate donde afirmó que, en caso de que sus dichos se hagan realidad, su Gobierno responderá de manera similar.Añadió que imponer un arancel "no es aceptable y causaría a EEUU y a México inflación y pérdida de empleo".Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aclaró el tema ante la Cámara de los Comunes (Cámara baja del Parlamento)."En lugar de entrar en pánico, estamos adoptando formas constructivas para proteger los empleos canadienses, como lo hemos hecho antes (...). Nadie quiere" entrar en guerra [comercial] con EEUU", acotó

https://noticiaslatam.lat/20241126/respuesta-de-sheinbaum-a-trump-por-amenaza-arancelaria-hace-frente-contra-la-subordinacion-a-eeuu-1159302093.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, méxico, claudia sheinbaum, donald trump, peso mexicano, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas, banco de méxico