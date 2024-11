https://noticiaslatam.lat/20241128/armada-de-colombia-incauta-3-narcosubmarinos-con-cargamento-de-droga-valuado-en-8000-millones-1159359661.html

Armada de Colombia incauta 3 'narcosubmarinos' con cargamento de droga valuado en $8.000 millones

De acuerdo con el diario británico The Times, mediante la Operación Orión, en la que han cooperado los organismos de seguridad de Estados Unidos, Brasil, España y los Países Bajos, ha logrado el aseguramiento de embarcaciones conocidas como narcosubmarinos, que transportaban el equivalente a alrededor de 8.000 millones de dólares en droga.Con el operativo se logró la incautación de 225 toneladas de cocaína y el decomiso de más de 1.000 toneladas de marihuana. También se detuvo a más de 400 personas, se interceptaron 66 embarcaciones, algunas de ellas semisumergibles, 113 vehículos y tres aeronaves.Según el diario The Times, uno de los submarinos interceptados fue hallado frente a las costas de la isla de Clipperton, un atolón coralino francés deshabitado situado en el Pacífico oriental, a más de 3.000 kilómetros de la costa colombiana.La embarcación sumergible transportaba cinco toneladas de cocaína y tenía combustible suficiente para llegar a Australia. Su captura reveló una nueva ruta del narcotráfico desde Colombia hasta dicho país, a dónde también se dirigían otras dos embarcaciones similaresLos narcosubmarinos no suelen ser totalmente sumergibles, revela el Times, sino que son embarcaciones que se sitúan tan bajo en el agua que son casi imposibles de detectar por radar.

