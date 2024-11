https://noticiaslatam.lat/20241127/unesco-pide-que-influencers-reciban-formacion-urgente-para-la-verificacion-de-datos-1159310750.html

UNESCO pide que 'influencers' reciban "formación urgente" para la verificación de datos

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dos tercios de los creadores de...

La UNESCO, según consigna el diario The Guardian al informar sobre el reporte, dictaminó que sus hallazgos, que provienen de una encuesta entre influencers de varios rincones del internet, subrayaron la necesidad de que los medios y la alfabetización ayuden a dar forma a su trabajo."La baja prevalencia de la verificación de datos resalta la vulnerabilidad [de los influencers] a la desinformación, que puede tener consecuencias de gran alcance para el discurso público y la confianza en los medios", dice el informe.Según explica el diario, 6 de cada 10 creadores de contenido dijeron que no habían verificado la exactitud de su información antes de compartirla con su audiencia, mientras que la investigación encontró que generalmente no recurren a fuentes oficiales, como documentos gubernamentales y sitios web.De acuerdo con el trabajo de la UNESCO, la fuente más citada por los influencers para confirmar la autenticidad de la información es la propia experiencia, seguida de investigaciones realizadas por los propios creadores de contenidos o de hablar con personas conocedoras del tema, con las fuentes de noticias convencionales y no convencionales apareciendo recién en tercer lugar.El sondeo de la Unesco arrojó también que 4 de cada 10 influencers citaron la presunta popularidad de una fuente en internet –medida por el número de "me gusta" y vistas– como un indicador clave de si algo era creíble o no.Adeline Hulin, especialista en alfabetización mediática de la UNESCO, dice en el trabajo que varios influencers que participaron de la encuesta se sorprendieron de que su trabajo pudiera considerarse como periodismo informativo. "Realmente no se colocan en esa categoría", explicó.Según explica el medio británico, la UNESCO basó sus hallazgos en una encuesta realizada a 500 creadores de contenido de 45 países y territorios, la mayoría de Europa y Asia. La agencia precisó que la mayoría de los encuestados tenían menos de 35 años y alrededor del 75% son lo que se conoce como "nanoinfluencers" —es decir no tienen más de 10.000 seguidores—, mientras 25% de los participantes tenían hasta 100 mil seguidores.

