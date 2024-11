https://noticiaslatam.lat/20241127/presidente-de-la-comunidad-valenciana-quita-tope-salarial-para-nuevos-funcionarios-1159309156.html

Presidente de la Comunidad Valenciana quita tope salarial para nuevos funcionarios

De acuerdo con el diario español ABC, esta eliminación se incluyó en el decreto ley de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad de los empleados públicos como consecuencia de la DANA.Así, el medio destaca que los consellers y secretarios autonómicos, en donde pueden integrarse elementos de las Fuerzas Armadas, podrán alcanzar un salario superior a los 92.000 euros (96.470 dólares).Esta decisión forma parte de un decreto ley de medidas en función pública, con el que, según el Gobierno local, se busca agilizar el accionar de las autoridades para dar una respuesta inmediata a las necesidades existentes en la prestación de servicios públicos a los municipios afectados por la DANA."El Consell también ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público para dar una respuesta inmediata a las necesidades existentes en la prestación de servicios públicos a los municipios afectados por la DANA", publicó la Generalitat valenciana en un comunicado.Carlos Mazón defendió la desaparición del límite salarial en su cuenta de la plataforma de redes sociales X, donde llamó a detener los bulos y puntualizó que no se suben los sueldos; si no que solo se permite que los funcionarios que acuden a ayudar no pierdan derechos retributivos.El Consell puntualizó que las medidas en función pública "se extenderán provisionalmente durante el tiempo que sea necesario para alcanzar la normalización de la prestación de los servicios públicos en los municipios afectados".

