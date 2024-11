https://noticiaslatam.lat/20241127/netanyahu-esta-vencido-en-el-libano-y-le-espera-lo-mismo-en-siria-1159327679.html

"Netanyahu está vencido en el Líbano y le espera lo mismo en Siria"

"Netanyahu está vencido en el Líbano y le espera lo mismo en Siria"

Sputnik Mundo

Israel fracasó en el campo de batalla libanés, sin lograr sus objetivos, coincidieron ante Sputnik expertos libaneses. Así comentaron el alto al fuego final... 27.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-27T18:38+0000

2024-11-27T18:38+0000

2024-11-27T18:38+0000

defensa

israel

líbano

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

📰 operación flechas del norte

💬 opinión y análisis

benjamín netanyahu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1a/1155727460_0:253:2729:1788_1920x0_80_0_0_1ef56955d6947b5cbceb14ac2fd16a02.jpg

El Líbano ha frustrado los planes de Israel, impidiéndole conseguir sus metas, y el acuerdo de alto al fuego constituye un fruto de la habilidad del movimiento libanés Hizbulá para mantenerse firme, preservar su potencial y resistir, opinó el miembro del Parlamento libanés, Hasan Izedine.Al mismo tiempo, el único garante del mantenimiento de la tregua es el pueblo libanés y "su inquebrantable voluntad", señaló el político. Con respecto a las garantías reales de cumplimiento de la tregua alcanzada, el interlocutor cree que los Estados que la auspiciaron (en particular, EEUU) no pueden actuar como tales, ya que la mayoría de ellos "apoyan a Israel".El grado en que Israel cumplirá el acuerdo quedará claro en un futuro próximo, señaló el diputado, recordando que "tanto Hizbulá como sus armas siguen en posiciones por ahora".Por su parte, el publicista y politólogo libanés Wajdi Aridi también constata que el principal protagonista del acuerdo entre el Líbano e Israel "ha sido el campo de batalla", y que las decisiones políticas correspondientes no han hecho más que "ponerle un punto final". No obstante, es imposible declarar una victoria completa para ninguno de los dos bandos, opina.También recordó que el principal objetivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en esta operación militar era el regreso de varias decenas de miles de residentes desplazados del norte de Israel a estos territorios, de los que habían huido como consecuencia de la escalada entre el Estado de Israel y la milicia chií Hizbulá.Como esto aún no ha sucedido, continuó, lo que está sucediendo ahora aún puede ser visto como "un acuerdo de prueba, no una tregua definitiva", y al Ejército libanés se le asigna el papel de la propia fuerza que actuará como garante de la soberanía del Líbano.A su vez, el analista político libanés Mijaíl Auad manifestó que el mero hecho de que Israel esté dispuesto a una tregua no hace, sino, demostrar que "ha sido derrotado".En su opinión, ni el primer ministro israelí "ni los dirigentes de esta entidad [estatal] sionista" han sido capaces de lograr sus objetivos en general, y cuando "se sienten impotentes, comienzan a bombardear a civiles, empleados de los medios de comunicación, escuelas y hospitales". "Netanyahu y su Ejército han sido derrotados en el frente libanés. Lo mismo les espera en Siria, territorio al que han vuelto a golpear", concluyó.Hizbulá empezó a disparar contra el norte de Israel hace ahora poco más de un año, en muestra de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, que había emprendido su ataque contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023 desde el territorio de la Franja de Gaza.En los últimos meses, Israel escaló el conflicto armado, cruzando a principios de octubre la llamada Línea Azul y sosteniendo combates puntuales en el sur del territorio libanés contra la milicia.El 26 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que los Gobiernos israelí y libanés habían aceptado la propuesta de Washington de cesar el fuego entre Israel y el movimiento Hizbulá desde las 04:00 hora local (02:00 GMT).Según el acuerdo, que implica el cese permanente de las hostilidades, Israel retirará gradualmente sus fuerzas del Líbano durante los próximos 60 días.

https://noticiaslatam.lat/20241121/la-cpi-ordena-la-detencion-de-netanyahu-y-galant-por-presuntos-crimenes-de-guerra-en-gaza-1159185474.html

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, líbano, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 operación flechas del norte, 💬 opinión y análisis, benjamín netanyahu