Francia podría aplicar inmunidad a Netanyahu en el país ante orden de arresto de la CPI

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia publicó este 27 de noviembre un comunicado en el que asegura que cumplirá con sus obligaciones internacionales, en el entendimiento de que el Estatuto de Roma exige la plena cooperación con la CPI, pero puntualiza que podría no hacerlo con Netanyahu.Las autoridades francesas explican que la misma corte estipula que no se puede exigir a un Estado que actúe de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, con respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte en la CPI. En ese sentido, el ministerio adelanta que podría aplicar dicha inmunidad a Netanyahu.El Ministerio de Asuntos Exteriores francés no solo estableció que podría ofrecer impunidad a Netanyahu, sino que agrega que Francia buscará seguir trabajando estrechamente con el primer ministro israelí e incluso con las demás autoridades del país hebreo."De acuerdo con la amistad que une desde hace tiempo a Francia e Israel, dos democracias comprometidas con el Estado de derecho y el respeto de una justicia profesional e independiente, Francia tiene la intención de seguir trabajando en estrecha colaboración con el primer ministro Netanyahu y las demás autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio”, agrega.El pasado 21 de noviembre, la CPI dictó órdenes de detención contra el premier israelí y el exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. "La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de detención contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024, como mínimo", señaló la instancia, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.Por su parte, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, llamó a los países miembros de la Corte a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma en medio de la emisión de órdenes."Insto a todos los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma respetando e implementando estos decisiones judiciales. Esperamos contar con su cooperación en esta situación, como en otras situaciones dentro de la jurisdicción de la corte", destaca el comunicado de Khan, publicado por la fiscalía de la CPI.

