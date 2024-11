https://noticiaslatam.lat/20241127/bienvenidos-a-matrix-como-la-burguesia-llego-a-ser-la-autora-del-concepto-del-fin-de-la-historia-1159316333.html

"Bienvenidos a Matrix": cómo la burguesía llegó a ser la autora del concepto del fin de la historia

"Bienvenidos a Matrix": cómo la burguesía llegó a ser la autora del concepto del fin de la historia

Sputnik Mundo

El emblemático filósofo y politólogo ruso Alexandr Duguin retoma el debate sobre si los sistemas políticos son irreversibles o temporales. También reflexiona... 27.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-27T10:52+0000

2024-11-27T10:52+0000

2024-11-27T10:52+0000

internacional

multilateralismo

multipolaridad

occidente

política

historia

orden mundial

alexandr duguin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/11/1145798958_0:40:2891:1666_1920x0_80_0_0_3c993762aff4b2c57f8cd45d66887433.jpg

Esta es una continuación de la primera parte del ensayo de Duguín, ¿"Momento unipolar" o fin de la historia? Cómo el dominio occidental pasó a ser algo de momento, que ya se puede leer aquí.¿Es un momento o no es un momento?El debate sobre si se trata de algo irreversible o, por el contrario, temporal, transitorio, inestable, en el caso de tal o cual sistema internacional, político e ideológico, tiene una larga historia. A menudo, los defensores de una teoría insisten vehementemente en la irreversibilidad de los regímenes y transformaciones sociales con las que están de acuerdo, mientras que sus oponentes, o simplemente los escépticos y observadores críticos, plantean la idea alternativa de que se trata solo de una cuestión de momento.Es fácil comprobarlo con el ejemplo del marxismo. Si para la teoría liberal el capitalismo y el sistema burgués es el destino de la humanidad, viene y nunca acaba (ya que el mundo solo puede ser liberal-capitalista y poco a poco todos se convertirán en clase media, es decir, en burguesía), los marxistas consideraban el propio capitalismo como un momento histórico de desarrollo. Era necesario superar el momento anterior (feudal), pero a su vez debía ser superado por el socialismo y el comunismo, y el poder de la burguesía tendría que ser sustituido por el poder de los trabajadores, y tras la destrucción de los capitalistas y de la propiedad privada, solo quedarían proletarios en la humanidad. Para los marxistas, aquí el comunismo ya no es un momento, sino esencialmente "el fin de la historia".Como prueba contundente de la justeza del marxismo, fueron las revoluciones socialistas del siglo XX —en Rusia, China, Vietnam, Corea, Cuba, etc.—. Pero la revolución mundial no se produjo y empezaron a existir dos sistemas ideológicos en el mundo: precisamente este era el mundo bipolar que existió desde 1945 (tras la victoria conjunta de comunistas y capitalistas sobre la Alemania nazi) hasta 1991. En la confrontación ideológica, cada bando argumentaba que el bando contrario no era el destino, sino simplemente un momento, no el fin de la historia, sino una fase dialéctica intermedia.Los comunistas insistían en que el capitalismo se colapsaría y el socialismo reinaría en todas partes, y que los propios regímenes comunistas existirían "para siempre". Las ideologías liberales les respondieron: "no, el momento histórico son ustedes, no son más que una desviación de la vía burguesa de desarrollo, un desajuste, y el capitalismo existirá para siempre". Este es, de hecho, el contenido de la tesis de Fukuyama sobre el "fin de la historia". En 1991 parecía que tenía razón. El sistema socialista se derrumbó, y las ruinas de la URSS y de la China maoísta se precipitaron al mercado, es decir, se pasaron a las vías capitalistas, confirmando las predicciones de los liberales.Por supuesto, algunos marxistas acechan y creen que aún no es tarde, que el sistema capitalista aún fracasará y que entonces llegará la hora de la revolución proletaria. Pero esto no es cierto. Al fin y al cabo, cada vez hay menos proletarios en el mundo y, en general, la humanidad va en una dirección completamente distinta.Las perspectivas de los liberales que, siguiendo a Fukuyama, equipararon el comunismo con un momento y proclamaron un "capitalismo sin fin" están mucho más justificadas. Los parámetros de la nueva sociedad, en la que el capital alcanza la dominación total y real, fueron interpretados de diversas maneras por los posmodernistas que proponían métodos extravagantes para luchar contra el capital desde dentro —esto incluía el suicidio proletario, la transformación consciente de los individuos en inválidos o virus informáticos, el cambio de género e incluso de especie—. Todo esto se convirtió en el programa de la izquierda liberal en Estados Unidos y cuenta con el apoyo activo de la cúpula dirigente del Partido Demócrata: woke, la cultura de la cancelación, la defensa de la ecología, el transgenerismo, el transhumanismo, etc.Pero tanto los partidarios como los detractores del capitalismo vencedor están de acuerdo en que no se trata solo de una fase de desarrollo que será sustituida por algo más, sino que es el destino y la etapa final de la formación de la humanidad. Lo único que puede suceder a continuación es la transición a un estado posthumano, lo que los futurólogos llaman la Singularidad. La propia mortalidad del hombre queda aquí superada en favor de la inmortalidad mecánica de la máquina. En otras palabras, bienvenidos a Matrix.Así, en la batalla entre los dos sistemas ideológicos, la burguesía ganó y se convirtió en la creadora del paradigma dominante del fin de la historia.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

https://noticiaslatam.lat/20241126/momento-unipolar-o-fin-de-la-historia-como-el-dominio-occidental-paso-a-ser-algo-de-momento-1159297379.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

multilateralismo, multipolaridad, occidente, política, historia, orden mundial, alexandr duguin