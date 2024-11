https://noticiaslatam.lat/20241127/avanza-en-la-camara-de-diputados-de-mexico-la-ley-de-ingresos-para-2025-1159307449.html

Avanza en la Cámara de Diputados de México la Ley de Ingresos para 2025

"367 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones. Aprueba el Pleno, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025", informó la Cámara baja en X. De acuerdo con medios locales, para la discusión en lo particular se enlistaron 28 oradores para presentar reservas a nombre de los distintos grupos parlamentarios. Así, el diputado de Morena, Daniel Murguía Lardizábal dijo que su grupo parlamentario votaría a favor del dictamen debido a que los más de 9.300 millones de pesos serán destinados a impulsar la economía y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, sostuvo que la política fiscal de la actual administración va por buen camino. Murguía Lardizábal aseguró que no se han creado nuevos impuestos ni se han incrementado los existentes más allá del índice inflacionario y vaticinó que el año entrante habrá un crecimiento económico entre 2% y 3%, una inflación de 3.5 y la deuda se mantendrá en 51% del PIB. La diputada del aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cindy Winkler Trujillo, dijo que el paquete económico no cae en sobre ni subestimaciones, pues busca dar continuidad a la política social que impulsa el oficialismo en el país latinoamericano. Abundó que el eje de la Ley de Ingresos es la significativa reducción en la dependencia de la deuda pública y el fortalecimiento de componentes que abonan a la sustentabilidad de las finanzas, un incremento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta y de los impuestos sobre producción al consumo y transacciones, mismos que reflejarán las condiciones generales en una economía creciente.Por parte del opositor Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela sostuvo que se está proponiendo aumentar la deuda del país y el crecimiento del que se hace mención es fantasioso, pues se dice que será entre el 2% y 3% del PIB, "pero no es cierto". A decir de Niño de Rivera, el oficialista Morena y sus aliados son "campeones históricos de la deuda" pues, según acusó, durante el sexenio anterior y el que comenzó en octubre el endeudamiento aumentó 80%. Para financiar el Presupuesto de Egresos 2025, la Ley de Ingresos también plantea autorizar al Ejecutivo un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1.580 millones de pesos y endeudamiento neto externo hasta por 15.500 millones de dólares a través de la contratación de créditos, empréstitos y emisión de valores. ¿Qué es el paquete económico?El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de México para 2025, también conocido como paquete económico, está destinado a impulsar las inversiones y velar por el bienestar de la población.El PEF detalla cómo el Gobierno mexicano obtendrá los recursos públicos para sus proyectos, así como la forma en la que utilizará este dinero.Este trámite tiene tres documentos esenciales, mismos que entregó el secretario de Hacienda mexicano el 15 de noviembre de 2024 a los legisladores:Después de ese trámite, la Cámara de Diputados analiza, discute y, de ser necesario, podría modificar la propuesta. Posteriormente, votará ante el pleno esta misiva, con el fin de ser aprobada.El siguiente paso es remitir el documento al Poder Ejecutivo, con el fin de que, en los siguientes 20 días naturales, lo publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

