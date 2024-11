https://noticiaslatam.lat/20241126/sheinbaum-enviara-carta-a-trudeau-sobre-temas-comerciales-de-mexico-y-canada-en-el-t-mec-1159298107.html

Sheinbaum enviará carta a Trudeau sobre temas comerciales de México y Canadá en el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre los... 26.11.2024, Sputnik Mundo

Trudeau comentó anteriormente que analiza "opciones" en razón de las decisiones que tome la nación latinoamericana en materia comercial, entre exigencias de las provincias de Ontario y Alberta para excluir a México del acuerdo trilateral de Norteamérica, por supuestamente no imponer los mismos aranceles a los vehículos importados de China.La gobernante señala que las importaciones de vehículos eléctricos chinos "en el caso de México son mucho menores".La misiva menciona además que, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de EEUU y Canadá ha sido 33.357 millones de dólares en el sector automotriz en México, la de China es solamente de 590 millones.Recordó también que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) firmó el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación de hasta el 25% "para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio" de los que forman parte."El 23 de abril de 2024, México subió aranceles entre el 5% y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial", detalló.Sheinbaum indicó que esas cifras muestran que el país latinoamericano ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado norteamericano.Finalmente, subrayó que la segunda economía latinoamericana está diversificando sus relaciones comerciales con otros países del continente.Los tres países tienen prevista una revisión del tratado de libre comercio en 2026, acordada en 2020.Sin embargo, el virtual presidente electo de EEUU, Donald Trump, quiere convertirla en una nueva renegociación completa del T-MEC, como la que él impulsó durante su Gobierno (2017-2021) sobre el pacto norteamericano, vigente desde 1994, entre amenazas de nuevos aranceles.Trudeau dijo en rueda de prensa que "hay preocupaciones reales y genuinas sobre las inversiones chinas en México", que las planteó "de forma directa con la presidenta mexicana [en Brasil] y que los tres países van a tener que resolver".Sheinbaum expresó que el tratado comercial complementa a las tres economías.La exigencia de expulsar al país latinoamericano del T-MEC fue lanzada por el jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford, donde está la capital canadiense y sede de la industria automotriz, por no imponer los mismos aranceles a los vehículos chinos que EEUU y Canadá han anunciado.Antes de anunciar la carta a Trudeau, la presidenta mexicana advirtió en otra misiva dirigida al ganador de las elecciones en EEUU, Donald Trump, que el Gobierno impondrá aranceles a su vecino del norte si al asumir el cargo el 20 de enero cumple la amenaza de aplicar impuestos de 25% a las exportaciones de sus socios en Norteamérica si no cesa el tráfico de narcóticos y migrantes.La carta responde así a la amenaza de Trump de imponer aranceles de 25% a México y Canadá, y un 10% a las exportaciones de productos de China, hasta que se resuelva el problema del tráfico de drogas desde su país.

