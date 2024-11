https://noticiaslatam.lat/20241126/ministro-venezolano-los-medios-rusos-han-roto-con-la-narrativa-plana-de-las-cadenas-occidentales-1159302813.html

Ministro venezolano: "Los medios rusos han roto con la narrativa plana de las cadenas occidentales"

"Sputnik es un medio único que trae al mundo la visión alternativa de lo que está pasando. Y es muy importante que Venezuela nos dio la oportunidad de traer nuestro contenido a la gente venezolana", señaló la directora de Sputnik, Olga Lisogor.La alianza incluye la transmisión de programas de radio de Sputnik en Venezuela, la apertura de una oficina local y el intercambio de experiencias y tecnologías para desarrollar un periodismo más profundo y comprometido con la verdad. Para el ministro Freddy Ñáñez, este acuerdo representa un paso significativo en la lucha por contrarrestar la hegemonía mediática occidental y reforzar las voces alternativas en el ámbito comunicacional.Una historia de resistencia mediáticaDurante su intervención, Ñáñez enfatizó el legado histórico de los medios rusos y su papel crucial en las luchas contra el fascismo desde la Segunda Guerra Mundial. Según el ministro, la renovación del periodismo impulsada por medios como Sputnik es esencial para enfrentar las narrativas homogéneas promovidas por las grandes agencias occidentales."La renovación que también le dio la Unión Soviética a los medios de comunicación para nosotros marcó una clara división del mundo. Por un lado, las corrientes más reaccionarias y extremistas, que dieron paso al fascismo como movimiento ideológico y de propaganda; por otro lado, la Unión Soviética, que hizo frente político, militar y comunicacional, con referencias como Radio Internacional, única voz que denunció las atrocidades del fascismo y nazismo", expresó Ñáñez.El ministro subrayó cómo el trabajo de medios rusos como Sputnik no solo se ha mantenido vigente, sino que ha evolucionado para ser un referente de innovación y profundidad: "Los medios rusos han roto con la narrativa plana y repetitiva de las cadenas occidentales, imponiendo un periodismo de profundidad, profesionalismo y estética".Innovación tecnológica y alcance globalLas cifras y el impacto de Sputnik en las redes sociales fueron destacados por Ñáñez como evidencia del cambio en las preferencias de las audiencias globales.Además, Ñáñez señaló que la llegada de Sputnik a Venezuela permitirá fortalecer el ecosistema comunicacional del país con herramientas tecnológicas avanzadas y formatos innovadores que captarán especialmente a las nuevas generaciones. La radio de Sputnik, que transmitirá las 24 horas, se suma a la apuesta por un periodismo comprometido con la verdad y la lucha simbólica contra el fascismo y el nazismo.Periodismo del sur global: una batalla por la verdadEn su discurso, Ñáñez destacó que el periodismo no es solo un oficio, sino una trinchera en la batalla por la verdad: "Hoy más que nunca, la batalla comunicacional es central para conseguir equilibrios de poder, restituir la paz y defender lo que en el fondo nos hace humanos: la verdad".El ministro también agradeció al presidente Nicolás Maduro por su defensa de la libertad de expresión de los medios rusos en el contexto de las sanciones y persecuciones impuestas por Occidente: "El presidente Maduro fue el primero, si no el único, que salió en 2022 a defender la libertad de expresión de los medios rusos, en un momento en que estos eran comparados injustamente con organizaciones terroristas".Un horizonte de cooperaciónPara Lisogor, esta colaboración es un ejemplo de cómo los países del sur global pueden unirse para construir narrativas equilibradas y justas. En tanto, Ñáñez considera que es una reafirmación del compromiso de Venezuela con un periodismo que defiende la verdad en un mundo que avanza hacia la multipolaridad.La firma de este acuerdo simboliza no solo un intercambio técnico y profesional, sino una declaración de principios en la lucha por un periodismo libre, independiente y comprometido con la humanidad. Con el fortalecimiento de la relación entre Sputnik y Venezuela, se abre una nueva ventana de oportunidades para transformar el escenario mediático y fortalecer las voces del sur global.

