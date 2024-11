https://noticiaslatam.lat/20241126/el-kremlin-ve-irresponsables-la-idea-de-desplegar-armas-nucleares-en-ucrania-1159293194.html

El Kremlin ve irresponsable la idea de desplegar armas nucleares en Ucrania

El Kremlin ve irresponsable la idea de desplegar armas nucleares en Ucrania

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Las especulaciones sobre un posible despliegue de armas nucleares en Ucrania son irresponsables, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 26.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-26T13:05+0000

2024-11-26T13:05+0000

2024-11-26T13:10+0000

internacional

rusia

ucrania

armas nucleares

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0f/1157534020_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_5aa20ed46300575cbca0492b58f7c610.jpg

El pasado 21 de noviembre, el periódico The New York Times afirmó que algunos funcionarios estadounidenses y europeos supuestamente proponen devolver las armas nucleares a Ucrania. El 19 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto por el que se aprueba la doctrina nuclear actualizada del país que establece, entre otras cosas, que un ataque masivo al país, incluyendo con misiles de crucero y drones, podría generar una respuesta nuclear. Según Putin, la nueva redacción de la doctrina considera como un ataque conjunto a Rusia la agresión de cualquier país no nuclear en la que participe o que se lleve a cabo con el apoyo de un Estado nuclear. Además, Rusia considera las armas nucleares como un medio disuasorio y su uso una medida extrema, mientras la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear es de "carácter defensivo" y tiene por objetivo garantizar la protección de la soberanía y la integridad territorial del país.Sur globalRusia colabora activamente con los países del sur global en áreas sensibles del derecho penal, indicó Peskov, con respecto al nuevo cargo para la cooperación penal internacional, establecido por Putin."Rusia participa activamente en el funcionamiento de los mecanismos existentes, coopera intensamente con los países del sur global y tiene previsto continuar esta cooperación", recalcó.Según el vocero del Kremlin, los desafíos que enfrenta el país en el ámbito de derecho penal requieren la interacción y la cooperación de Estados tanto a nivel bilateral como multilateral.El 25 de noviembre, Putin designó al embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Iliá Rogachov, como representante especial del presidente para la cooperación penal internacional.

https://noticiaslatam.lat/20241126/ucrania-es-un-ejemplo-claro-rusia-advierte-que-eeuu-busca-desestabilizar-a-los-paises-de-la-cei-1159290204.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, armas nucleares, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania