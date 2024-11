https://noticiaslatam.lat/20241125/presentan-denuncia-contra-el-rey-emerito-juan-carlos-i-de-espana-por-delitos-fiscales-1159275638.html

Presentan denuncia contra el rey emérito Juan Carlos I de España por delitos fiscales

Presentan denuncia contra el rey emérito Juan Carlos I de España por delitos fiscales

Sputnik Mundo

Un grupo de juristas e intelectuales presentaron una denuncia penal por delitos fiscales contra el rey emérito de España, Juan Carlos I, ante la sala de lo... 25.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-25T22:43+0000

2024-11-25T22:43+0000

2024-11-25T22:43+0000

internacional

política

juan carlos i

españa

tribunal supremo de españa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/03/19/1123594873_0:9:2398:1358_1920x0_80_0_0_f1ff1b5dac4a428e354819a15d01dff4.jpg

Según informaron medios españoles, un grupo de catedráticos, filósofos, periodistas, juristas —entre los que se encuentran magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados y expresidentes de la Audiencia Nacional— presentó una denuncia contra el rey emérito por cinco delitos fiscales.La denuncia presentada el 24 de noviembre es por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos entre de 2014 a 2018 en las declaraciones tributarias del antiguo monarca español, que abdicó el 18 de junio de 2014.De acuerdo con el diario español Hércules, los hechos por los que se presenta la demanda ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, que archivó entonces las diligencias luego de que Juan Carlos I regularizó su situación tributaria con dos pagos; sin embargo, los denunciantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el monarca no cumplió los requisitos legales para su aplicación.La demanda considera que esa regularización con un pago de 600.000 euros primero y de 4,4 millones de euros después no debió permitirse y no es legal, porque Juan Carlos I había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.El documento también destaca que estos hechos entonces denunciados y posteriormente archivados se habrían cometido tras la abdicación de Juan Carlos I, en 2014, momento a partir del cual no cuenta con la protección de la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante el ejercicio de sus funciones.La ley, recuerda el diario Hércules, prohíbe expresamente una regularización fiscal si antes de producirse la Agencia Tributaria o la Fiscalía han abierto una inspección o una investigación al contribuyente, situación que ya había sucedido con el exjefe de Estado.

https://noticiaslatam.lat/20241012/resurgen-las-acusaciones-sobre-la-presunta-infidelidad-del-rey-juan-carlos-1158190698.html

https://noticiaslatam.lat/20231226/el-discurso-de-navidad-del-rey-felipe-vi-es-el-segundo-menos-visto-de-la-historia-de-espana-1146923142.html

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, juan carlos i, españa, tribunal supremo de españa