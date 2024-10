https://noticiaslatam.lat/20241012/resurgen-las-acusaciones-sobre-la-presunta-infidelidad-del-rey-juan-carlos-1158190698.html

Resurgen las acusaciones sobre la presunta infidelidad del rey Juan Carlos

Resurgen las acusaciones sobre la presunta infidelidad del rey Juan Carlos

Las acusaciones de que agentes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) —el antiguo servicio de inteligencia de España— le pagaron millones de... 12.10.2024, Sputnik Mundo

Según The Times, el escándalo público se reavivó el mes pasado, luego de que una revista holandesa de chismes publicara fotografías de la pareja besándose en 1994. "Las nuevas reclamaciones las hacen los mismos autores, que citan un supuesto cuaderno manuscrito del teniente general Manglano, entonces director del CESID, en que consta el pago de 600 millones de pesetas", se lee en el artículo. La nota precisa que algunos comentaristas conservadores han tildado de falsas las acusaciones y hasta hay quienes las consideran parte de los esfuerzos de la izquierda para socavar a la monarquía. No obstante, añade, una biografía escrita por la periodista española Ana Romero en 2018 habría descrito la forma en la que presuntamente el CESID le pagó a Rey. Además, la nota menciona un presunto audio de conversaciones entre el rey y su amante, cuando mantuvieron la relación, en la década de los 90, en las que el monarca le habría revelado a Rey detalles sobre la difícil situación de su matrimonio. Además, la nota menciona que García García estaba molesta con la divulgación de los audios y fotografías. Según los medios, estas habrían sido dadas a conocer por su hijo, Ángel Cristo, con quien estaba en desacuerdo. Fue en medio del escándalo por su presunta infidelidad que Juan Carlos I abdicó al trono en 2014, en favor de su hijo Felipe. En tanto, las investigaciones sobre su situación fiscal lo llevaron a exiliarse en Abu Dabi en 2020. Sin embargo, dichas investigaciones fueron archivadas y el ex rey, de 86 años, va y viene de España con regularidad.

