El expresidente afirma que Uruguay ganó reconocimiento por su respeto por las instituciones

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), dijo este domingo que su país es reconocido en todo el mundo por su estabilidad y el... 24.11.2024, Sputnik Mundo

"A uno le sorprende cuando escucha información internacional. Uruguay es un país pequeño, pero se ha ganado un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales. No es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina. Lo tenemos que cuidar entre todos", subrayó el exmandatario a la prensa luego de sufragar en el barrio montevideano del Cerro.El exmandatario se refirió también a la relación entre el próximo Gobierno en Uruguay con la Administración que preside Javier Milei en Argentina. "Tenemos que intentar tener la mejor relación que podamos con Argentina, esté el Gobierno que esté", subrayó.La relación con Argentina "hay que tratar de que sea lo mejor posible, pero es difícil, porque, por ejemplo, la medida que acaba de tomar [el presidente argentino, Javier Milei] en la cuenca del Paraná, subiendo los peajes enormemente, nos castiga a nosotros y a Paraguay, y es bravo", destacó Mujica.Sobre el futuro del país, Mujica afirmó que lo más importante es sembrar para que "prenda la discusión en otros", "pensar en los que van a quedar después que nosotros" y que el próximo Gobierno debe invertir para que los jóvenes puedan estar a la altura de las circunstancias."Mi futuro más próximo es el cementerio, por razones de edad, pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes, que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo distinto. Ahora tenemos que desarrollarnos para tener los recursos para meter en la cabecita de nuestros nietos, para que estén a la altura de lo que se viene, porque si no vamos a pertenecer al mundo de los irrelevantes. Ustedes tienen que pensar en el futuro, en cómo va a ser", expresó el exmandatario tras votar en el barrio montevideano del Cerro.Este 24 de noviembre, los uruguayos celebran la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que compiten el oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional, centroderecha) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio, centroizquierda), para definir quién será el próximo jefe de Estado del país sudamericano para los próximos cinco años.Por cuarta elección consecutiva, los uruguayos eligen a su presidente en el balotaje. El candidato frenteamplista fue el más votado hace un mes, con alrededor del 43% de los sufragios, mientras que Delgado cosechó un 26%. Las encuestas avizoran un escenario abierto, con una leve ventaja a favor de Orsi, mientras persiste un número históricamente alto de indecisos.A diferencia de la primera vuelta, esta vez Delgado representa, en gran medida, a todos los partidos que integran la actual coalición de Gobierno: el Partido Nacional, el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha) y el Partido Independiente (centro).En los 19 departamentos que componen el país, se votará en 7.225 circuitos, dispuestos en dependencias del Estado, como instituciones educativas públicas y privadas, o clubes sociales, entre otros. Montevideo, la capital del país, donde reside la mitad de los 3,4 millones de uruguayos, tiene el mayor número de circuitos electorales (2.569), mientras que Flores (oeste) es el departamento con el menor número de circuitos (63). En la capital votarán un millón de personas. El próximo presidente de Uruguay asumirá el 1 de marzo de 2025.

