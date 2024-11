https://noticiaslatam.lat/20241123/texas-aprueba-lecciones-opcionales-basadas-en-la-biblia-en-escuelas-primarias-1159218613.html

Texas aprueba lecciones opcionales basadas en la Biblia en escuelas primarias

El nuevo material contiene guías para clases de arte e inglés y, aunque su uso no es obligatorio, las escuelas tienen un incentivo económico de 40 dólares por estudiante si incorporan el material de la Agencia Educativa de Texas, encargada de administrar la educación pública en el estado y que redactó los contenidos.Además, se incluyen 20 dólares adicionales por estudiante para costos de impresión. Los textos recibieron las críticas de expertos y organizaciones sin fines de lucro en el estado por incluir lo que consideran un exceso de contenido cristiano y "proselitismo" sin hacer mención a otras religiones. Por ejemplo, la organización Texas Freedom Network, que promueve la libertad religiosa, concluyó que el nuevo currículum incluye una "cobertura extensa y sesgada del cristianismo y la Biblia y sugiere que esta es la única tradición religiosa de importancia". Así, la guía para explicar a alumnos de quinto grado La última cena, famosa pintura del artista italiano Leonardo da Vinci, se basa en el evangelio cristiano sin referir al Renacimiento, periodo artístico en el que se inscribe la obra. En otra parte del currículum, se utiliza el texto bíblico de Génesis y se solicita a los estudiantes identificar el orden en el que el universo fue creado. Incluso, algunos han sugerido que la guía viola la "cláusula de establecimiento" de la Primera Enmienda, que indica que el "Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión". Pese a la oposición de una parte de la sociedad, el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, ha defendido el material, alegando que permite a los estudiantes comprender de mejor forma "la conexión entre la historia, el arte, la comunidad, la religión y la literatura". El nuevo currículum forma parte de una serie de intentos y medidas que se han suscitado en Texas y otros estados gobernados por el Partido Republicano, que pugnan por introducir la religión en la educación pública. El año pasado, el estado texano permitió capellanes religiosos no certificados como consejeros en las escuelas y, en varias ocasiones, la legislatura ha tratado de imponer la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas de escuelas públicas.

