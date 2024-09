https://noticiaslatam.lat/20240920/los-profesores-de-historia-en-eeuu-sustituyen-libros-de-texto-por-internet-segun-encuesta-1157632010.html

Los profesores de historia en EEUU sustituyen libros de texto por Internet, según encuesta

Los profesores de historia en EEUU sustituyen libros de texto por Internet, según encuesta

Una encuesta de la Asociación Histórica Estadounidense (AHA, por sus siglas en inglés) reveló que los profesores de ciencias sociales del país norteamericano...

El sondeo, que fue dado a conocer este jueves 19 de septiembre, muestra una radiografía detallada de cómo se enseña la historia de la nación en una época de profunda polarización política, según The New York Times. La investigación llegó a 3.000 profesores de secundaria y preparatoria en nueve estados: Alabama, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington. Entre los hallazgos del informe destaca que, a medida que las escuelas adoptan cada vez más la tecnología, tanto la planificación de las clases como la elaboración de las tareas se realizan en línea. Así, la gran mayoría de los profesores extraen materiales didácticos de los sitios web del Instituto Smithsonian y otros archivos federales, de PBS y del canal de YouTube de John Green, autor de libros para adultos jóvenes sobre momentos clave de la historia estadounidense.En tanto, más de la mitad de los encuestados dijeron haber utilizado materiales del sitio web para compartir lecciones Teachers Pay Teachers, considerado por muchos educadores como una fuente sin control de calidad. Otros recursos populares entre los docentes fueron National Geographic, en Instituto Gilder Lehrman de Historia Estadounidense y la Khan Academy, un grupo de Silicon Valley que ofrece tutorías en línea. La encuesta también arrojó que algunas minorías de profesores recurren a materiales curriculares provenientes de organizaciones asociadas con ideologías de izquierda e interpretaciones particulares de la historia, según The New York Times. Dos ejemplos son el proyecto del Southern Poverty Law Center, conocido como Learning for Justice, y el Proyecto Educativo Zinn, inspirado en el trabajo del historiador Howard Zinn y que, indica la nota, a menudo celebra los movimientos activistas de izquierda. En contraste, el 18% de los profesores que participaron en el sondeo dijeron haber aprendido de Enseñanza de la Historia Estadounidense, un proyecto del Centro Ashbrook cuyos objetivos son inculcar "virtud cívica" y crear "patriotas informados". Sólo el 4% de los docentes dijo haber utilizado el plan de estudios de 1776 del cristiano-conservador Hillsdale College, mientras que el 8% declaró evitar dicho programa, que ha sido asociado con activistas políticos republicanos. Pese a lo detallado del estudio, este no consideró a profesores de estados en los que el plan de estudios se ha politizado más en los últimos años, dijo el medio estadounidense, incluidos Florida, California y Oklahoma. En entrevista con el diario, David Blight, un historiador de Yale que participa activamente en la formación de profesores K-12, dijo que esas limitaciones podrían distorsionar un poco los hallazgos.

