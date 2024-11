https://noticiaslatam.lat/20241122/a-60-anos-de-la-unidad-tlatelolco-como-cambio-la-forma-de-habitar-la-ciudad-de-mexico-1159194751.html

A 60 años de la unidad Tlatelolco: ¿cómo cambió la forma de habitar la Ciudad de México?

Este 21 de noviembre se cumplen 60 años de la inauguración del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, uno de los puntos más famosos de la capital mexicana...

En un área de 964.000 metros cuadrados convergen lo prehispánico, lo colonial y el modernismo de la segunda mitad del siglo XX, este último plasmado en la que es, tal vez, la unidad habitacional más famosa del país: el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco.Ubicado en la zona centro de la capital del país, el conjunto habitacional se constituye por más de 10.000 departamentos distribuidos en más de 90 edificios ubicados en tres grandes secciones que colindan con las avenidas más importantes de la Ciudad de México: Reforma, Insurgentes y el Eje Central.Ideado y diseñado por Mario Pani, uno de los arquitectos más famosos e influyentes del siglo pasado en México, el conjunto habitacional está de fiesta este 21 de noviembre al festejar los 60 años desde su inauguración. Sputnik te presenta un análisis sobre cómo este complejo de viviendas marcó no solo la arquitectura, sino la forma de vivir en la capital del país."Tlatelolco fue un modelo que se replicó"Aunque en la Ciudad de México ya existían multifamiliares previó a la construcción de Tlatelolco, este complejo habitacional es el más grande y más céntrico de sus posibles símiles.En entrevista con Sputnik, el sociólogo y etnógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jovani Rivera, explicó que el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco "fue el gran proyecto urbano de vivienda de mediados del siglo XX en México", por lo que su importancia e influencia se siguen viendo hasta hoy en día.Y es que, ponderó, Tlatelolco no solo es un ícono de la arquitectura de la década de los 60 en México —inspirada en buena medida por el modernismo europeo que premiaba el diseño racional y la democratización de los espacios con una fuerte carga filosófica socialista—, sino que también cambió la forma de habitar la ciudad.Esto, agregó, se debe en parte a los desplazamientos urbanos que se dieron para la construcción de Nonoalco-Tlatelolco, pues para concretar el proyecto de Pani respaldado por el Gobierno del presidente Adolfo López Mateos se eliminaron predios que fungían como vecindades, además de asentamientos urbanos irregulares. Esto, aseveró, creó una nueva "concepción de vivienda urbana de la Ciudad de México".Rivera aseveró que la idea de crear un espacio como Tlatelolco fue algo innovador en su momento, sobre todo al dotar de servicios y centros de trabajo a los primeros habitantes de la unidad; sin embargo esa lógica obedece también a la mentalidad productiva, basada en la explotación de los trabajadores, que premiaba en ese momento en el país. Por este y otros factores, un complejo habitacional tan grande como Tlatelolco no tuvo cabida más adelante. La importancia política de TlatelolcoPara conmemorar las seis décadas del Conjunto Urbano, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCU Tlatelolco) tendrá una exposición, la cual se inaugurará este 21 de noviembre en la cual se abordará la importancia artística, social y política de la unidad. En entrevista con Sputnik, el historiador del arte y coordinador de artes visuales del CCU, Roberto Barajas Chávez presentó a este medio parte la exposición 'Recuerdos de la Actualidad', misma que se divide en tres rubros intercalados entre sí: la importancia artística, política y social de Tlatelolco. En la muestra podremos encontrar réplicas de los planos que darían vida a la unidad habitacional, los diseños de Mario Pani, y una cronología fotográfica que va desde lo asentamientos y vecindades cuyos habitantes fueron desplazados para la construcción del complejo hasta las desgracias que han aquejado al lugar —como el desplome del edificio Nuevo León por el sismo de 1985—, pasando por la firma del Tratado de Tlatelolco, en 1967, el cual prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y mismo que le valió el Premio Nobel de la Paz al excanciller mexicano Alfonso García Robles."Una de las secciones importantes que tenemos dentro de la exposición es la parte de la memoria diplomática y política que se resguarda dentro de Tlatelolco, específicamente en la torre de Ramírez Vázquez, que originalmente como diseño arquitectónico del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez se inaugura como edificio de Relaciones Exteriores y que posteriormente viene a tomar un lugar importante como patrimonio universitario", explicó el también filósofo. En la muestra, ponderó, podremos encontrar también el contexto del México de la década de los 50 y 60, el cual hizo posible que se construyeran obras como el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco.La muestra, explicó Barajas Chávez, se hizo con ayuda del archivo de la Fundación ICA y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entre otros entes culturales.

