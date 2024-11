https://noticiaslatam.lat/20241121/la-cpi-llama-a-los-paises-miembros-a-cumplir-con-sus-obligaciones-bajo-el-estatuto-de-roma-1159195627.html

La CPI llama a los países miembros a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma

La CPI llama a los países miembros a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma

Sputnik Mundo

LA HAYA (Sputnik) — El fiscal jefe de la la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llamó a los países miembros de la CPI a cumplir con sus obligaciones... 21.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-21T21:25+0000

2024-11-21T21:25+0000

2024-11-21T21:25+0000

internacional

corte penal internacional (cpi)

benjamín netanyahu

israel

política

franja de gaza

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/1c/1141052108_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_0475ca10893aad7a389ea8c07829300c.jpg

Asimismo, señaló que la fiscalía de la CPI acoge con agrado la cooperación con los Estados que no forman parte del Estatuto de Roma en llevar a los perpetradores ante la justicia y respetar el derecho internacional. Previamente, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023. El tribunal también declinó los argumentos de Israel que trató de impugnar su jurisdicción para emitir las órdenes de detención contra ciudadanos de ese país. El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó la decisión de la CPI, mientras que el ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, calificó las órdenes de arresto de "absurdas y no autorizadas", pese a que Israel no es miembro de la Corte. El pasado 20 de mayo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó ordenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otras autoridades del Estado hebreo por los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde octubre de 2023. A su vez, Israel rechazó estas acusaciones y se negó a cooperar con la CPI. Por el momento, un total de 137 países firmaron el Estatuto de Roma de 1998, sin embargo, sólo 124 de ellos ratificaron el documento. Asimismo, muchos países no reconocen la jurisdicción de la CPI, en particular, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, EEUU, Egipto, la India, Indonesia, Irán, Kazajistán, Rusia y Turquía. En cuanto a Israel, el estado hebreo firmó el Estatuto de Roma, pero no lo ratificó.

https://noticiaslatam.lat/20241121/presidente-de-colombia-acusa-a-netanyahu-de-genocida-tras-fallo-de-la-cpi-1159190595.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

corte penal internacional (cpi), benjamín netanyahu, israel, política, franja de gaza