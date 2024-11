https://noticiaslatam.lat/20241115/netanyahu-pierde-batalla-legal-y-debera-comparecer-pronto-por-posible-corrupcion-1159036161.html

Netanyahu pierde batalla legal y deberá comparecer pronto por posible corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, deberá declarar este 2 de diciembre en el juicio en su contra por corrupción, luego de que un tribunal... 15.11.2024, Sputnik Mundo

El juicio contra el primer ministro podría polarizar aún más a los israelíes, pues sus problemas legales “llevan mucho tiempo dividiendo” a Tel Aviv, de acuerdo con el diario The New York Times. Y es que mientras sus partidarios afirman que el “Estado Liberal profundo” está intentando derrocarlo, sus oponentes le exigen que dimita y lo señalan de prolongar la guerra para mantenerse en el poder.El primer ministro israelí enfrenta acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza en tres causas penales distintas, que se tramitan simultáneamente en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Netanyahu ha negado haber cometido cualquier delito, en los casos que lo señalan de presuntamente favorecer a magnates a cambio de regalos y cobertura mediática favorable.El juicio se prolongó desde 2020 y el tribunal ha examinado una lista de más de 300 testigos. Netanyahu buscaba retrasar su declaración por otras 10 semanas más, sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que la fecha fijada actualmente tiene en cuenta la guerra.Mientras el tribunal investiga si ayudantes del primer ministro filtraron material sensible de inteligencia y manipularon registros oficiales de comunicaciones, Netanyahu se ha quejado de “investigaciones selectivas”. Además, acusó una “cacería” en su contra con la finalidad de “dañar el liderazgo del país”y debilitarlo en medio de la guerra.En octubre pasado, una encuesta publicada por el medio Canal 12 mostró que un 60% de los israelíes dijo desconfiar del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En tanto, solo un 36% se posicionó a favor del funcionario. El 55% de los encuestados dio una calificación de "pobre" al desempeño del primer ministro en el conflicto en Oriente Medio, mientras que el 41% lo evaluó de manera positiva. Además, alrededor de la mitad de las personas consultadas considera que Israel debería realizar elecciones lo antes posible, mismas que están programadas para finales de 2026.

israel

