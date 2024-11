https://noticiaslatam.lat/20241120/investigacion-del-manejo-del-covid-podria-costar-a-reino-unido-hasta-260-millones-senala-informe-1159167705.html

Investigación del manejo del COVID podría costar a Reino Unido hasta $260 millones, señala informe

20.11.2024

La investigación pública independiente surgida para examinar la respuesta del Reino Unido a la pandemia del virus causante de COVID-19 y sus repercusiones, la cual fue anunciada por el ex primer ministro británico Boris Johnson en mayo de 2021, se perfila a costar 263 millones de dólares (208 millones de libras), según el análisis.De acuerdo con el medio The Times, el análisis de la TaxPayers' Alliance revela que, en total, se han gastado 124 millones de libras (156 millones de dólares) en la investigación hasta septiembre de 2024 y que si el gasto continúa al mismo ritmo diario, el coste alcanzará los 208 millones de libras a finales de 2027, cuando se espera sea presentado el informe final.El reporte destaca que se han gastado casi 150.000 libras (189.741 dólares) al día en el funcionamiento de la investigación, que se estableció en junio de 2022 y que seguirá recibiendo pruebas hasta 2026. Estos números la posicionan en la investigación a la que más recursos se han destinado de las 22 que se han completado desde 2005, cuando se introdujo la la ley que las regula.O'Connell agregó que se espera que los gastos irán aumentando mientras la investigación continúe alargándose, por lo que pidió al nuevo Gobierno imponer un plazo claro y controles estrictos del gasto."A medida que la investigación se alarga, está claro que los gastos no hacen más que aumentar, sin que se vislumbre ningún signo de restricción fiscal", señaló el director de TaxPayers' Alliance.Según el medio británico, la revisión de la gestión de la pandemia de Covid ha sido criticada por llevar demasiado tiempo y tener un mandato demasiado amplio.Un portavoz de la investigación defendió la indagatoria ante The Times y acuso que el análisis de TaxPayers' Alliance es erróneo, pues se basa en cifras basadas en un gasto futuro hipotético y fechas imaginarias."La investigación Covid-19 del Reino Unido no las reconoce", dijo el vocero del cual no se hizo pública su identidad.

