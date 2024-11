https://noticiaslatam.lat/20241114/las-muertes-asociadas-con-la-demencia-aumentaron-en-la-pandemia-de-covid-19-en-eeuu-1159004245.html

Las muertes asociadas con la demencia aumentaron en la pandemia de COVID-19 en EEUU

Las muertes asociadas con la demencia aumentaron en la pandemia de COVID-19 en EEUU

Los fallecimientos asociados con la demencia aumentaron durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control...

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC realizó un análisis de los certificados de defunción, a partir del cual estimó que la tasa de personas mayores que fallecieron por causas relacionadas con la pérdida de memoria se disparó un 10,2% en 2019, pasando de 520,1 muertes por cada 100.000 personas a 572,9. De 2018 a 2019, la tasa no registró cambios. No obstante, de 2020 a 2022, las muertes relacionadas con la demencia entre personas de 65 años o más disminuyeron a 548,9 por cada 100.000 habitantes, pero la tasa de mantuvo por encima de las cifras prepandémicas. Según los certificados de defunción, las personas de este sector de la sociedad tenían demencia vascular, demencia no especificada, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso. En palabras de la autora principal del informe, Ellen Kramarow, el "seguimiento de estas tasas de mortalidad puede ayudarnos a describir los cambios en la salud y la mortalidad desde 2020". Añadió que el informe no incluye los registros médicos de las personas mayores que fallecieron, por lo que es imposible especular sobre la atención que recibieron durante el confinamiento o las complicaciones que experimentaron. "Las razones de los aumentos probablemente sean multifactoriales y pueden estudiarse más a fondo con otras fuentes de datos", señaló la experta.

