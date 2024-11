https://noticiaslatam.lat/20241119/por-que-el-uso-por-ucrania-de-misiles-estadounidenses-contra-rusia-no-sera-un-punto-de-inflexion-1159126635.html

¿Por qué el uso por Ucrania de misiles estadounidenses contra Rusia no será un punto de inflexión?

¿Por qué el uso por Ucrania de misiles estadounidenses contra Rusia no será un punto de inflexión?

Aunque los probables ataques ucranianos contra Rusia con armamento estadounidense suponen una grave escalada, no conllevan una amenaza tan grande como para ser comparable en escala a una tercera guerra mundial, asegura Woniu Keji."Aunque esto representa una gran escalada del conflicto, no es más que una lucha que libran los hegemones occidentales, que ven que la guerra en Ucrania está mostrando signos de fracaso. La llamada tercera guerra mundial no es más que pánico", afirma.Kiev ya ha llevado a cabo ataques en territorio ruso, incluidos ataques con drones contra Moscú y el sabotaje del puente de Crimea, recuerda. Sin embargo, a cada ataque de Ucrania, Rusia ha dado una respuesta recíproca y desarrolló contramedidas para no permitir que se repitan, subraya."Cada vez que el enemigo tiene éxito, las FFAA rusas adoptan inevitablemente las contramedidas adecuadas, por no mencionar el hecho de que la cantidad total de munición suministrada por la OTAN es cada vez menor", apunta.Woniu califica de "plan detallado" los intentos del Reino Unido y Francia de negociar con Alemania el suministro a Ucrania de misiles Taurus con un alcance de unos 500 kilómetros. Al mismo tiempo, supone que tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en enero de 2025, cambiará el rumbo de la política exterior sobre Ucrania.Anteriormente, el periódico The New York Times reportó que Biden autorizó a Ucrania usar los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia. Según las fuentes, es probable que los Atacms se empleen primero contra las posiciones rusas en la provincia de Kursk, escenario de una incursión ucraniana desde agosto pasado.El experto subraya que las declaraciones oficiales no mencionaban un tipo concreto de armas, pero sugiere que podría tratarse de misiles Atacms o JASSM norteamericanos de largo alcance.Los misiles Atacms con un alcance de hasta 300 kilómetros, de acuerdo con Woniu, pueden ser lanzados contra las ciudades rusas de Smolensk, Voronezh, Rostov, Novorossiisk y Sebastopol. Mientras que los JASSM de mayor alcance, hasta 370 kilómetros, pueden atacar objetivos en las ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Volgogrado y Sochi, añade.

