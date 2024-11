https://noticiaslatam.lat/20241120/caso-marilyn-cote-como-pudo-la-falsa-psiquiatra-ejercer-por-tanto-tiempo-y-pasar-desapercibida-1159143148.html

Caso Marilyn Cote: ¿cómo pudo la falsa psiquiatra ejercer por tanto tiempo en México?

Caso Marilyn Cote: ¿cómo pudo la falsa psiquiatra ejercer por tanto tiempo en México?

Más allá de la viralidad del caso que fue destapado en redes sociales por la cuenta de 'Médicos Charlatanes', el caso de Cote ha desvelado no solamente casos de víctimas que acudieron a ella por ayuda psiquiátrica, sino también una serie de omisiones y lagunas legales que actualmente tienen a la mujer, quien usurpaba funciones, en libertad. Este 19 de noviembre, la titular de la Secretaría de Salud de Puebla, Araceli Soria, señaló en entrevista con medios locales que el consultorio en donde Cote atendía a sus pacientes fue clausurado definitivamente, luego de que la mujer no presentó la documentación necesaria que le fue requerida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El caso, agregó la funcionaria, está en manos ya de la Fiscalía poblana, que informó el pasado 14 de marzo que contra Marilyn Cote pesan ya cinco denuncias formales por parte de expacientes. La mujer es acusada de usurpar funciones y falsificación de documentos, por lo que el caso podría incluso pasar a ser investigado como delito del fuero federal. "Alegaba que podía reconocer el trastorno del paciente casi con solo verlo"Pacientes de la falsa psiquiatra han alzado la voz respecto a las malas prácticas que la mujer ejercía. En redes sociales, Regina —quien afirmó haber sido paciente de Cote— compartió su testimonio en donde dejó al descubierto una serie de malas prácticas por parte de la supuesta doctora, quien le dio un diagnóstico erróneo de esquizofrenia, la cual se iba a detonar si no comenzaba a medicarse con quetiapina y risperidona, ambos medicamentos controlados.Fue gracias a la ayuda de una amiga, diagnosticada con trastorno antisocial, que Regina pudo comprobar que la falsa psiquiatra en realidad no daba diagnósticos certeros. "La estrategia de mi amiga fue tratar de enredar a Cote para que le fuera difícil detectar que mi amiga es una sociópata. Partiendo de que Cote alegaba ser una agudísima experta en diagnóstico y perfilación criminológica. En mis consultas, la italiana poblana alegaba que ella podía reconocer el trastorno del paciente casi con solo verlo. Total, que Cote le hizo a mi amiga todos los estudios y la diagnosticó como autista bipolar, nada que ver con su diagnóstico real", explicó. En entrevista con Sputnik, el coordinador del Programa de Salud Mental para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y académico de la misma, Diego Coronel, explicó que quienes ejercen la psiquiatría deben evaluar constantemente el comportamiento de sus pacientes para poder dar un diagnóstico definitivo. Éste, explicó, se basa desde analizar la necesidad de una persona de buscar atención médica, así como evaluar sus síntomas. "En psiquiatría nosotros tenemos dos formas esenciales para poder ofrecer un diagnóstico clínico: el primero que es un diagnóstico transversal, en el cual se recaba información a través de una primera visita con un paciente, y tenemos el diagnóstico longitudinal que va en relación a los cambios y a la evolución que presenta el paciente con respecto a los síntomas". "No es justo que existan personas como ella"Desde octubre de 2020, Carolina Bolaños alertó sobre las malas prácticas de Marilyn Cote, quien atendió a su hija. "Me dijo que mi hija tenía un ego muy inflado y que no la hiciera creer que es muy inteligente porque no es cierto (...) No me gustó su comentario y solo fuimos a terapia una vez más", relató la mujer en sus redes sociales. Con ayuda de amigos y especialistas, Carolina investigó a Cote, a quien desde ese entonces señaló de usurpar funciones.Pero el señalamiento de Carolina no es el único. Tan solo en Google, la falsa psiquiatra tiene varias reseñas negativas que datan de hace años, mucho antes de que su caso fuera viral. "Es un fraude, no tiene estudios en Psicología, no es médico, no es psiquiatra. Pidan que muestre sus cédulas profesionales y comprobarán que no tiene"; "me da un terror horrible saber qué hay personas cómo está destruyendo vidas y la salud mental"; "busquen información sobre ella y hallaran que es un fraude"; "una pésima doctora. Estoy pensando en actuar legalmente", son algunos comentarios que se pueden consultar en internet sobre Cote. A pesar de los señalamientos directos contra la supuesta psiquiatra, Marilyn Cote siguió dando consulta bajo la promesa de aliviar la depresión en una semana y la ansiedad en tres días. Un diagnóstico "marca mucho"El médico Diego Coronel aseveró que un mal diagnóstico en psiquiatría puede traer serias implicaciones tanto en el aspecto farmacológico como en el social. El también académico de la Facultad de Medicina de la UNAM reconoció que en México aún existen tabúes y estigmas respecto a la importancia de la salud mental en el país y suele tacharse como una persona "loca" a quienes tienen problemas psiquiátricos, o bien, como "débiles e inadaptadas" a quienes sufren algún tipo de trastornos. Asimismo, el psiquiatra aseveró que la salud mental no debe ser vista como algo menos importante que la salud física en general. "La salud mental es un elemento que va de la mano con la salud física de manera primordial. Cuando el cuerpo se altera, también lo va a hacer en la esfera psicológica. Es esencial el también cuidar y tratar problemas de salud mental por el hecho de que va a repercutir en nuestra capacidad para ser productivos en nuestro día a día, va a aumentar el sufrimiento tanto físico como emocional en la persona que padece un problema de salud mental", abundó. ¿Qué permisos debe tener un psiquiatra?El doctor Diego Coronel explicó que para que una persona pueda dar ayuda psiquiátrica y recetar, debe contar las credenciales correspondientes, que son: Asimismo, resaltó que el prestador de servicios de la salud debe estar calificado y regulado por la Cofepris, ente que debe avalar que un consultorio cuenta con lo necesario para brindar servicios relacionados con la salud. Sobre la promoción de servicios médicos que se hace en línea, ya sea en plataformas o redes sociales, el experto sentenció que es necesario que haya una instancia que regule jurídicamente estos sitios. Aunque existe una normativa para publicitarse, así como los códigos penales estatales y federal, además de la Ley General de Salud, el médico señaló que existen varias lagunas y huecos legales los cuales dan pie a que existan irregularidades. De acuerdo con el artículo 258 del Código Penal de Puebla, de ser hallada culpable de usurpación de funciones, Cote podría ser sentenciada de uno a cuatro años de prisión, así como a pagar una multa de entre 16.285 pesos y 21.714 pesos. Si se decide que los delitos cometidos por Cote son del fuero común, la mujer podría ser sentenciada de uno a seis años de prisión, según el Código Penal Federal. En tanto, la Ley General de Salud ordena que los profesionales que podrán prescribir medicamentos deben ser médicos, homeópatas, dentistas, veterinarios y en algunos casos enfermeros.

