https://noticiaslatam.lat/20241108/marilyn-cote-el-caso-de-la-falsa-psiquiatra-que-ha-encendido-las-alertas-en-mexico-1158888093.html

Marilyn Cote, el caso de la falsa psiquiatra que ha encendido las alertas en México

Marilyn Cote, el caso de la falsa psiquiatra que ha encendido las alertas en México

Sputnik Mundo

"Dile adiós a la depresión en una semana", reza uno de los anuncios que Marilyn Cote posteaba en sus redes sociales y su sitio web, en donde se decía egresada... 08.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-08T21:45+0000

2024-11-08T21:45+0000

2024-11-08T21:58+0000

américa latina

méxico

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/08/1158890098_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_13869b0862be4f4bef8d8e81c6c3f8b3.jpg

"Puedo y quiero ayudarte. Podríamos erradicar la depresión en unos ocho días, ¿te gusta? La ansiedad en dos o tres días. Sí, así es. Es correcto y es posible", se escucha decir a Marilyn Cote en uno de sus muchos videos para promocionar sus servicios médicos. Su nombre se ha hecho famoso en tan solo unas horas, pero por las razones incorrectas. Y es el caso de esta mujer, que de acuerdo con su sitio web es una de las mejores psicodiagnostas en Estados Unidos y Países Bajos, abre una ventana a una ola de interrogantes en un país cuyas estadísticas indican que los suicidios van en aumento y en donde más de 35 millones de personas han experimentado depresión, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En sus videos, Marilyn Cote asevera ser doctora en Medicina con especialidad en neuro ciencias, lo que, en teoría, le daría el derecho a emitir un diagnóstico y medicar a sus pacientes; sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de México, la mujer cuenta con una licenciatura en Derecho, una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología. Ninguno de los anteriores grados la capacitan para recetar medicamentes controlados como, según testimonios, ella lo hacía. Tan solo en en las reseñas de Google destacan comentarios en los que pacientes acusan diagnósticos inciertos, cobros excesivos e incluso una actitud violenta por parte de la mujer que, acusan, se hacía pasar como doctora. Sin embargo, el caso de Marilyn Cote no solo ha llamado la atención por el peligro que representa para la salud de quienes acuden a ella; sino también porque, tal parece, no solamente miente sobre su profesión, sino también sobre la vida que aparenta tener y de la cual da cuenta abiertamente en sus redes sociales con ayuda de la edición de fotos. Cote se muestra como cinta negra en karate, algo que fue desmentido; como asesora del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), así como escritora de un libro que no existe, además de inversora de la empresa médica Fifty Doctors, la cual aseveró no tener relación alguna con la mujer. El 7 de noviembre por la noche, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pusiera sellos en el consultorio en donde Cote atiende, la mujer dio algunas declaraciones a medios de comunicación en donde aseveró ser víctima de acoso cibernético. Asimismo, la Fiscalía de Puebla, estado en que atiende Marilyn Cote, aseveró que ya se encuentra investigando el caso; sin embargo, indicó que no hay denuncias formales en contra de la mujer.

https://noticiaslatam.lat/20240830/la-nueva-moda-en-eeuu-un-anestesico-para-tratar-la-depresion-que-llega-por-mensajeria--1157138712.html

https://noticiaslatam.lat/20231003/la-ia-identifica-senales-cerebrales-vinculadas-a-la-recuperacion-de-la-depresion-1144340490.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, sociedad