Atentado contra PDVSA busca compensar "la caída en el capital político" de la oposición en Venezuela

https://noticiaslatam.lat/20241120/atentado-contra-pdvsa-busca-compensar-la-caida-en-el-capital-politico-de-la-oposicion-en-venezuela-1159140016.html

El reciente ataque contra instalaciones críticas de la industria petrolera y gasífera de Venezuela ha desatado una contundente respuesta del Gobierno nacional... 20.11.2024

La vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que "las acciones de sabotaje" afectaron áreas estratégicas relacionadas con la producción, almacenamiento y distribución de productos esenciales para la economía del país, ocasionando daños significativos en la infraestructura energética “por 157.8 millones de dólares en la producción de petróleo y gas, sin contabilizar los daños al sector industrial”.Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que dicha acción de sabotaje habría sido planificada desde Colombia y señaló directamente a la dirigente opositora María Corina Machado como responsable intelectual.Erik Prince: un contratista militar de alto perfilEn este contexto, Sputnik entrevistó a Ernesto Cazal, analista político e investigador del grupo de investigación Misión Verdad, para profundizar en los actores, objetivos y consecuencias de este nuevo episodio de desestabilización contra Venezuela.Cazal brindó detalles acerca de Erik Prince, señalado por las autoridades venezolanas como uno de los principales artífices de los ataques.“Prince es uno de los personajes más famosos del circuito de contratistas militares privados que tiene Estados Unidos. Contratista del Pentágono y del Departamento de Defensa, pero que también ha trabajado con agencias de inteligencia federales del Gobierno de los Estados Unidos, como la CIA y el FBI”, dijo.El especialista detalló que Prince, como antiguo oficial del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, ha aprovechado "un vacío que tiene la estrategia militar de Estados Unidos en su despliegue en zonas de guerra", además, señaló que ha brindado servicios operativos sobre todo en Asia Occidental y también en ÁfricaEl también fundador de Blackwater, organización conocida por sus crímenes de guerra en Irak, Libia y Afganistán, ha sido un actor clave en la geopolítica militar estadounidense. Según Cazal, “es un operador político que ha apoyado al presidente Donald Trump y probablemente forme parte de algunos de los grupos de asesoría de él, no solamente en temas militares, sino también políticos, en torno a seguridad.” A decir del experto, estas conexiones lo posicionan como un actor crucial en las estrategias desestabilizadoras.El sabotaje como estrategia de guerraPara Cazal, el ataque no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia de guerra no convencional orquestada desde el extranjero.“Las instalaciones que fueron atacadas eran áreas operacionales e infraestructuras críticas vitales para la producción, el abastecimiento y el almacenamiento de los productos de la industria petrolera, gasífera y petroquímica de Venezuela, que obviamente es el corazón económico de la nación”, subrayó.Este tipo de agresiones, según el analista, no solo buscan golpear económicamente al país, sino también generar descontento social en un momento político crucial. “En enero, la Asamblea Nacional va a juramentar un nuevo periodo del presidente reelecto Nicolás Maduro. Hay amenazas tanto por parte de Erik Prince desde Estados Unidos como de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado de tomar el poder el 10 de enero de 2025”, puntualizó.Una posible reconfiguración bajo TrumpLa figura de Donald Trump también fue objeto de análisis por parte de Cazal, quien recordó que el expresidente estadounidense ha admitido el fracaso de la estrategia de máxima presión contra Venezuela durante su mandato. Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de ajustes estratégicos con el eventual regreso de Trump al poder.Entre los posibles escenarios, Cazal mencionó que se debe prestar atención a las negociaciones en torno a las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el rol del lobby petrolero dentro de la política energética de Estados Unidos, esto con el fin de entender la aproximación que tendrá Trump hacia la nación suramericana.En cualquier caso, para el analista, la nación suramericana debe estar blindada. Cazal fue enfático al recomendar un fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en torno a la industria energética venezolana. Además, Cazal subrayó la importancia de avanzar en el desarrollo económico y social del país como respuesta integral a las amenazas externas. “Es vital que podamos entender estos ataques a la luz del contexto actual, en un momento en el que Venezuela muestra una mejoría ascendente en términos económicos y sociales, y se aproximan las fiestas decembrinas, todos estos ataques van en el sentido de no solamente de lesionar los avances en términos de desarrollo económico que tiene el país, sino también en el aspecto social, en el desarrollo y la paz social”, concluyó.

