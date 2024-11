https://noticiaslatam.lat/20241119/europa-es-incapaz-de-generar-riqueza-para-sostener-su-estado-de-bienestar-sin-hidrocarburos-rusos-1159122557.html

Europa es "incapaz de generar riqueza" para sostener su estado de bienestar sin hidrocarburos rusos

19.11.2024

economía

📈 mercados y finanzas

unión europea (ue)

crecimiento económico

estado de bienestar

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

christine lagarde

Una seguridad social generosa, la lucha contra el cambio climático o el aumento de la inversión en defensa podrían ser cosas del pasado, ya que Europa ya no es capaz de "generar la riqueza necesaria para satisfacer las crecientes necesidades de gasto" en estas áreas, aseguró la funcionaria en su intervención en la conferencia dedicada a los desafíos económicos y humanos de una era en transformación, celebrada el 18 de noviembre en París.Los próximos "ingresos fiscales más bajos y tasas de deuda más altas" se traducirán en "menos recursos para el gasto social" al tiempo que "hoy casi nueve de cada diez ciudadanos consideran importante una Europa social", señaló.A este respecto, recordó la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su prometido aumento de los aranceles a los productos europeos (entre el 10% y el 20% frente al 3-4% actual), lo que a su parecer perjudicará aún más a la economía de la UE.En opinión de Legarde, Europa es especialmente vulnerable a los efectos de una guerra comercial porque es "más abierta que otras", señalando el hecho de que el comercio representa más de la mitad de la producción económica total de Europa. Al mismo tiempo, prosiguió, el continente "está rezagado en el desarrollo de nuevas tecnologías que impulsarán el crecimiento futuro", como la inteligencia artificial.En cuanto a la rivalidad con China, destacó que la proporción de sectores en los que Pekín compite directamente con los exportadores de la zona euro ha aumentado significativamente, pasando de alrededor del 25% en 2002 a casi el 40% en la actualidad.Sin embargo, incluso de no producirse una guerra comercial, la brecha entre el producto interior bruto (PIB) europeo y el estadounidense se ampliará aún más a finales de esta década, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su nuevo informe. Una "falta de dinamismo empresarial" en el continente, sumado al envejecimiento de la población activa de la UE y al bajo crecimiento de la productividad, se traducirá en un crecimiento medio anual de su PIB de solo el 1,45% hasta 2029, frente al 2,29% de EEUU en el mismo período, anticipa el organismo.Además, el informe señala que, en comparación con Estados Unidos, la renta per cápita de Europa es un 30% inferior y la creciente deuda pública no puede abordarse sin "un endurecimiento fiscal en la mayoría de los países europeos". En cuanto a los orígenes de los problemas económicos en el continente, el FMI sostiene que la UE se ha visto muy afectada por la crisis energética provocada por el rechazo de los recursos energéticos rusos, como consecuencia de las sanciones impuestas a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania.

unión europea (ue)

