Parlamento ruso alerta que permiso de EEUU de atacar interior ruso destruiría relaciones bilaterales

Parlamento ruso alerta que permiso de EEUU de atacar interior ruso destruiría relaciones bilaterales

MOSCÚ (Sputnik) — El permiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para atacar con sus misiles en el territorio de Rusia destruiría por completo las... 18.11.2024, Sputnik Mundo

Asimismo, continuó, eso no cambiará la situación en el campo de batalla y solo agravará la situación de la propia Ucrania, pues, como respuesta, podrían usarse nuevos sistemas de armas, las que Moscú todavía no ha utilizado.Anteriormente, el periódico The New York Times reportó que Biden autorizó a Ucrania usar los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia.Fuentes citadas por el diario conjeturaron que los primeros ataques ucranianos al interior del territorio ruso se llevarían a cabo con los misiles balísticos Atacms que tienen un alcance de 300 kilómetros.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, comentó que la supuesta autorización a Ucrania para atacar objetivos en lo más profundo del territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance significaría una nueva espiral de tensiones.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtieron previamente que, si Kiev recibe el permiso para atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo considerará una participación directa de la OTAN en un conflicto armado con Rusia y dará una respuesta "inevitable y destructiva".El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló con anterioridad que los países de la OTAN "deben entender con qué están jugando" cuando hablan acerca de permitir a Kiev lanzar ataques en el interior de Rusia con misiles suministrados por Occidente.

