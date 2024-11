https://noticiaslatam.lat/20241118/con-la-escalada-innecesaria-en-ucrania-biden-esta-tendiendo-una-trampa-a-trump-1159100896.html

Con la "escalada innecesaria" en Ucrania Biden está tendiendo una trampa a Trump

Con la "escalada innecesaria" en Ucrania Biden está tendiendo una trampa a Trump

El uso de misiles Atacms por parte de Ucrania no cambia mucho desde el punto de vista militar, solo contribuye a la escalada y prepara a Donald Trump para un... 18.11.2024, Sputnik Mundo

Estos misiles tienen un alcance de más de 200 km, que es similar o inferior al que ya pueden volar los drones ucranianos. Esto convierte la decisión de Biden, si es verdad, en un acto de "escalada innecesaria", según el analista.De acuerdo con el experto, puede haber solo una razón para tal movimiento por parte de la Administración estadounidense, y parece ser política. Al permitir que Ucrania utilice Atacms en ataques contra territorio ruso, Biden está poniendo a Trump ante el fracaso ucraniano si la nueva Administración no respalda esa decisión, aseveró Maloof.Agregó que la decisión de Biden, si llega a cumplirse, solo conduciría a una intensificación de los ataques rusos contra las infraestructuras y los arsenales ucranianos para obligar a Kiev a buscar la paz."La guerra está esencialmente perdida para los ucranianos. Solo que aún no lo han reconocido. Y Rusia se ha mostrado realmente moderada a la hora de aplicar el mazo", afirmó.El presidente Biden habría aprobado el uso por parte del Ejército ucraniano de misiles Atacms de fabricación estadounidense para ayudar a defender las debilitadas posiciones dentro de los territorios controlados por Ucrania en la región rusa de Kursk, indicó el periódico New York Times el 17 de noviembre, citando a funcionarios estadounidenses informados.En septiembre, se desató la polémica sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev por primera vez. Sin embargo, la advertencia del mandatario ruso, Vladímir Putin, sobre las implicaciones de la OTAN a la hora de esta decisión parece haber influido en los planes de la Alianza para hacerlo, porque el bloque retrocedió públicamente en sus planes a finales del este mismo mes.

