La opositora venezolana Machado pretende "asaltar el poder político", denuncia Maduro

La opositora venezolana Machado pretende "asaltar el poder político", denuncia Maduro

CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se refirió este 17 de noviembre a la dirigente opositora María Corina Machado y aseguró que se... 18.11.2024

Maduro hizo este comentario en el contexto de la clausura del 'Congreso del Bloque Histórico', donde el jefe de Estado recibió una serie de propuestas para elaborar su nuevo plan de Gobierno.En el encuentro, el presidente aseguró que la opositora "se fue huyendo y se estableció" en Colombia y, a la par, Maduro cuestionó que este sector político tome decisiones sin consultar con sus seguidores."Si algo tiene la derecha es su carácter elitesco, excluyente y antidemocrático, son los apellidos los que deciden, los demás no importan", agregó.Machado no ha aparecido en público desde agosto y solo ha difundido videos y entrevistas a través de sus redes sociales.A principios de octubre, la líder opositora aseguró que no tiene planes para salir de Venezuela.En agosto, la Fiscalía abrió una investigación penal contra Machado y el excandidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD centro) Edmundo González por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.Por su parte, González llegó el 8 de septiembre a Madrid, en calidad de asilado político, luego de que el Gobierno venezolano le otorgara un salvoconducto. Caracas aseguró que concedió el documento "en aras de la tranquilidad y paz política" del país.Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales el actual mandatario, Nicolás Maduro, obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18% de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones.

