https://noticiaslatam.lat/20241115/fiscal-general-de-venezuela-aqui-no-habra-otro-intento-de-usurpacion-1159035068.html

Fiscal General de Venezuela: "Aquí no habrá otro intento de usurpación"

Fiscal General de Venezuela: "Aquí no habrá otro intento de usurpación"

Sputnik Mundo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contó en entrevista con Sputnik la magnitud del trabajo emprendido por su despacho en la defensa de la... 15.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-15T02:38+0000

2024-11-15T02:38+0000

2024-11-15T02:38+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

política

tarek william saab

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0f/1159035823_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10a9f7bf1c44e2c290b7ec81e9f6d1af.png

El fiscal fue enfático en subrayar que el Ministerio Público se ha convertido en un "baluarte de la institucionalidad" y en la principal trinchera frente a los ataques que buscan desestabilizar al país y poner en entredicho su sistema judicial.La reconstrucción del Ministerio PúblicoAl ser ratificado para un nuevo período en la Asamblea Nacional, Tarek William Saab recordó la crisis profunda que enfrentaba el Ministerio Público cuando asumió en agosto de 2017.Para el fiscal, esta reconstrucción incluyó no solo restaurar el orden interno, sino enfrentar el complejo escenario de la corrupción que envenenaba el sistema judicial.Saab aportó cifras significativas que muestran el alcance de este cambio. Mientras que en una década la gestión anterior atendió a 600.000 personas, en los últimos siete años, su administración ha dado respuesta a más de 2.124.581 ciudadanos en todas las sedes del Ministerio Público a nivel nacional. Este esfuerzo por acercar la Fiscalía a la población ha sido crucial en la consolidación de la confianza pública, y Saab destaca que hoy el Ministerio Público cuenta con un 70% de aceptación entre los venezolanos, según sondeos de opinión pública.Para Saab, uno de los mayores logros fue la implementación de mesas de atención directa en todas las oficinas fiscales del país. “La gente ya no entrega una carta a una recepcionista, sino que presenta su caso directamente ante fiscales y abogados”, aseguró. Además, resaltó programas de alcance popular, como el Ministerio Público va a tu comunidad y Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, iniciativas que buscan llevar la justicia a cada rincón de Venezuela.Campañas de descrédito y la "guerra híbrida"Uno de los puntos más controvertidos abordados por Saab fueron las campañas mediáticas que, según él, intentan erosionar la legitimidad de las instituciones venezolanas y desprestigiar el trabajo de la Fiscalía. En este contexto, mencionó los disturbios del 28 y 29 de julio, cuando la violencia se desató tras la derrota de la oposición en las elecciones. En aquella ocasión, según Saab, la Fiscalía documentó 28 fallecidos, 190 heridos y más de 500 bienes destruidos, entre ellos preescolares, centros de abastecimiento alimentario, estaciones de policía y ambulancias.“No les importaron los muertos ni los heridos. Fue una coartada para incendiar el país”, afirmó Saab, aludiendo a lo que él define como una estrategia sistemática de la extrema derecha para socavar al Estado venezolano. Según el fiscal, los responsables de estos actos “intentan imitar las consignas de la izquierda revolucionaria, pero carecen de ideología y apoyo popular”. Saab fue tajante: “No tienen pueblo, no tienen propuestas, solo el terrorismo y la violencia”.Para Saab, estas campañas no solo buscan deslegitimar a la Fiscalía, sino también distorsionar la percepción de Venezuela en el exterior, utilizando incluso “mentiras infames” como la detención de niños, un hecho que categóricamente negó: “En Venezuela no hay un solo niño detenido. Nuestra ley lo prohíbe”.A juicio del fiscal el sector de la oposición que ha impulsado la agenda violenta en el país, solo tiene como objetivo brindar las condiciones para que ocurra una “ocupación militar extranjera”.“No creen en las elecciones, no creen en el debate electoral, no creen en la en la lucha pacífica, en el diálogo y la democracia”, argumenta.La lucha contra la corrupción: logros y desafíosSaab detalló algunos de los avances más significativos en la lucha contra la corrupción, especialmente en el sector petrolero. Su gestión ha destapado hasta 34 tramas de corrupción, incluyendo la desmantelada en PDVSA y Citgo. Entre los casos más sonados, se encuentra el de Pedro León, exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, y las condenas de cinco expresidentes de PDVSA, incluyendo a Tareck El Aissami y Rafael Ramírez.El fiscal mencionó cifras contundentes sobre esta lucha: “Hemos logrado 9.362 acusaciones, 21.851 imputaciones y 5.925 sentencias condenatorias en casos de corrupción”, indicó Saab, añadiendo que su despacho ha procesado también a 452 fiscales que se apartaron de la ética profesional. “Para nosotros, la paz, la justicia y los derechos humanos son nuestras consignas fundamentales”, señaló.La juramentación de Maduro y la estabilidad institucionalFrente al próximo 10 de enero, cuando el presidente Maduro deberá ser juramentado para un nuevo periodo presidencial, Saab aseguró que el Estado venezolano está listo para defender la paz y el mandato popular. Según Saab, existe una cooperación cívico-militar que garantiza la estabilidad y la protección del orden democrático."Quiero ratificar la fortaleza de las instituciones del Estado, quiero ratificar el concepto de principio de cooperación entre poderes públicos que existe entre el poder ciudadano, del cual soy presidente, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el judicial y electoral. Hay una unidad institucional cívico militar policial la nación entera y sus instituciones unidas para mantener el clima de paz de convivencia que hemos logrado", agregó.El fiscal también denunció que algunos sectores de la oposición, a través de llamados a la insurrección, intentan imitar la rebelión de 1992 encabezada por Hugo Chávez, pero sin lograr eco en la sociedad. “Carecen del respaldo popular y no tienen propuestas de gobierno. Su único recurso es la violencia, pero el pueblo venezolano es consciente y no caerá en sus provocaciones”.

https://noticiaslatam.lat/20241113/marco-rubio-se-perfila-como-secretario-de-estado-de-eeuu-que-implicaciones-tendria-para-venezuela-1158990542.html

https://noticiaslatam.lat/20241112/es-el-nuevo-mundo-multipolar-venezuela-saluda-la-resolucion-rusa-contra-glorificacion-del-nazismo-1158976565.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, nicolás maduro, política, tarek william saab, 💬 entrevistas