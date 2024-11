https://noticiaslatam.lat/20241117/televisora-rusa-exige-a-la-unesco-incluir-las-agresiones-contra-periodistas-del-pais-en-su-informe-1159091233.html

Televisora rusa exige a la Unesco incluir las agresiones contra periodistas del país en su informe

Televisora rusa exige a la Unesco incluir las agresiones contra periodistas del país en su informe

Sputnik Mundo

La cadena con mayor audiencia en Rusia, 'Pervi Kanal' ('Canal Uno' en español), ha enviado un llamamiento oficial a la Unesco con una demanda para que sean... 17.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-17T15:52+0000

2024-11-17T15:52+0000

2024-11-17T15:52+0000

internacional

periodistas

audrey azoulay

unesco

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/11/1159091458_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_8d0d2f098b9fe5a460eddf2bad25d0db.jpg

El 15 de noviembre, el presidente del sindicato de periodistas de rusia, Vladímir Soloviov, anunció dicha intención, lamentando que los medios de comunicación rusos fueran ignorados en el informe. Un día antes, el holding mediático La Cadena Estatal de Televisión y Radiodifusión de Rusia o VGTRK publicó sus apelaciones a los dirigentes de la ONU y de la Unesco.El proyecto de informe, que se someterá a la consideración de la Unesco los días 21 y 22 de noviembre en París, no contiene datos sobre las muertes y lesiones de periodistas rusos, entre los que se encuentran la fallecida en un atentado, Daria Dúguina, así como el corresponsal de guerra ruso Vladlén Tatarski y reportero de guerra de Sputnik Rostislav Zhuravliov.Tras la publicación del proyecto de ese informe de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su indignación por el hecho de que la secretaría de la organización y su director general personalmente "sigan ignorando descaradamente los crímenes de Kiev contra los periodistas rusos, incluidos los asesinatos selectivos, los atentados terroristas y los atentados contra sus vidas". En palabras de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, el informe "no refleja en lo más mínimo" el estado real de la cuestión de la seguridad de los periodistas. La diplomática llamó la atención sobre el hecho de que durante el período en cuestión, según las estadísticas "descaradamente hipócritas" y tendenciosas de la Unesco, el informe no enumera ni un solo periodista ruso asesinado. Al mismo tiempo, la organización hizo caso omiso de la información fidedigna proporcionada oficialmente por la parte rusa.

https://noticiaslatam.lat/20240424/rusia-cuestiona-a-la-unesco-por-callar-el-asesinato-del-periodista-eriomin-en-zaporozhie-1149967562.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

periodistas, audrey azoulay, unesco, 🛡️ zonas de conflicto