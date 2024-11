https://noticiaslatam.lat/20241116/mala-actuacion-que-costo-vidas-que-puede-aprender-mexico-sobre-las-inundaciones-en-valencia-1159030455.html

Mala actuación que costó vidas: ¿qué puede aprender México sobre las inundaciones en Valencia?

Mala actuación que costó vidas: ¿qué puede aprender México sobre las inundaciones en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos están presentes en todo momento, pero hay algunos que derivaron en tragedias, como fue lo ocurrido en la Comunidad Valenciana con...

En este mismo sentido, la doctora en Hidrogeología por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, Guadalupe Velázquez Oliman, comenta en una charla para este medio que la situación ocurrida en España es el resultado de una suma de factores como condiciones naturales, que llevan a los fenómenos a comportarse de distinta manera, así como elementos antropogénicos, que incluyen la actualización de mapas de riesgos y los asentamientos humanos."Por ello, ocurrió lo menos deseable. Esto sí puede pasar en México, dado que es un país con una varidad de relieve en todo su territorio, donde se pueden formar divesos fenómenos hidrometeorológicos", apunta.Durante los últimos días de octubre de este año, la DANA causó fuertes estragos en la Comunidad Valenciana, en España, al sur del país europeo. El 29 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología española (Aemet) elevó al máximo su nivel de alerta por este fenómeno, añadiendo que la población corría un peligro "muy alto".Poco después, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, dijo que el temporal tenía una trayectoria hacia la Serranía de Cuenca, por lo que su intensidad disminuiría en las siguientes horas. Y esto no fue así. Los estragos del fenómeno meteorológico también se observaron en las zonas de Castilla-La Mancha (centro) y Andalucía (sur). Para entender las diferencias y similitudes entre las estrategias implementadas en México y en España ante eventos de corte hidrometeorológico, Sputnik te muestra los detalles al respecto.Los errores y las críticasDentro de la tragedia en Valencia, una de las grandes cuestiones que salieron a la luz fueron las pocas acciones que tuvieron tanto las autoridades locales como las nacionales para proteger a la población.Esto se reflejó el 3 de noviembre, cuando los reyes de España acudieron a visitar a las personas damnificadas por la DANA, especialmente en las zonas de Paiporta y Chivaentre, de las más afectadas por el fenómeno meteorológico.Varios vecinos enfurecidos abuchearon al rey de España, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como al titular de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al grito de "asesinos", "fuera, fuera", "Mazón dimisión" o "Pedro Sánchez dimisión". Un ejemplo en el territorio mexicano, según los especialistas, fue lo ocurrido tras el impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur) en 2023. En este evento, ocurrido a finales de octubre, dejó decenas de personas fallecidas y críticas al Gobierno federal y local por la presunta falta de recursos económicos y el abandono a otras comunidades del estado que también resultaron afectadas.Sin embargo, en menos de seis meses, las autoridades restablecieron sus actividades económicas y el turismo, que es uno de los rubros que impulsan más a la región.Lo que falta por hacerSi bien tanto México como España han tenido avances en materia de protección civil y atención durante y después de un evento como un huracán o la DANA, aún tienen áreas a mejorar para salvar más vidas.Por ejemplo, Velázquez Oliman, quien es representante presidenta del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Sustentable, una asociación civil mexicana, destaca la actualización de los mapas de riesgo y su consideración en los planes de desarrollo urbano.Asimismo, observa pertinente la colaboración entre instituciones gubernamentales, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano o la Aemet española, con los centros de investigación, con el fin de ampliar los monitoreos, generar una retroalimentación y forjar estrategias integrales.De acuerdo con la experta, un monitoreo con un horario más amplio sobre la trayectoria de Otis, que dadas las condiciones naturales de ese momento llegó a una categoría superior en la escala Saffir-Simpson en pocas horas, podía ayudar a planear un mejor despliegue de apoyos para la población locaol.Asimismo, Ruiz Abad, quien también es docente en la UNAM, precisa que tanto México como España tienen protocolos claros sobre qué hacer con fenómenos hidrometeorológicos, pero el problema surge cuando las autoridades no toman en cuenta estos lineamientos o no están bien capacitados para llevarlos a cabo."Si hubiera una buena actuación, habría mejoras y, con ello, una prevención idónea. En México estamos bien en el sentido del trabajo que hace Protección Civil, pero [la capacitación] es vital para resultados óptimos", acota.Asimismo, el geográfo añade que también se necesitan más elementos tecnológicos para hacer cálculos precisos y actuar con mayor antelación ante un evento de ese tipo y magnitud.¿Qué hacer como sociedad?Los expertos coinciden en que, además de las acciones de los gobiernos, es vital que las personas estén más informadas acerca de los protocolos que las autoridades desplieguen en las regiones donde viven."Lo importante siempre es estar conscientes de la importancia de los fenómenos meteorológicos. Por eso, hay que seguir las indicaciones de Protección Civil y que se brinde mayor educación en términos de desastres naturales", dice Ruiz Abad.En el mismo sentido, Velázquez rescata que la sensibilización y acción por parte de las personas ayuda a crear estrategias integrales en las entidades y países."La población debe estar atenta ante los riesgos que hay en su zona y aprender a informarse en las fuentes oficiales y en sitios [de noticias] con buena reputación", sugiere.

