https://noticiaslatam.lat/20241112/es-el-nuevo-mundo-multipolar-venezuela-saluda-la-resolucion-rusa-contra-glorificacion-del-nazismo-1158976565.html

"Es el nuevo mundo multipolar": Venezuela saluda la resolución rusa contra glorificación del nazismo

"Es el nuevo mundo multipolar": Venezuela saluda la resolución rusa contra glorificación del nazismo

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, saludó la aprobación por parte de la Tercera Comisión de la Organización de las Naciones Unidas... 12.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-12T17:11+0000

2024-11-12T17:11+0000

2024-11-12T17:11+0000

américa latina

rusia

venezuela

nicolás maduro

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0f/1157524897_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036f46509a57bb777f5e18763ed73f89.jpg

"Un total de 116 países apoyamos esta declaración, es el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico que está naciendo, del que modestamente forma parte Venezuela. (…) Saludamos y apoyamos plenamente la lucha del hermano presidente ruso, Vladímir Putin, y su Gobierno", expresó Maduro a través de su canal en Telegram.El 11 de noviembre, un total de 116 países apoyaron el documento, y 54 votaron en contra, incluida Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Japón, el Reino Unido y Ucrania.Asimismo, once Estados se abstuvieron de votar por esta resolución. Al respecto, Maduro consideró que las naciones deben hacer más para poner fin al fascismo.eEl documento, que consta de 74 puntos, recomienda "adoptar medidas concretas apropiadas, en particular en los ámbitos legislativo y educativo, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de impedir la revisión de la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial [1939-1945]".Además, la resolución condena en términos más enérgicos la glorificación y la propaganda del nazismo, en particular el graffiti y los dibujos de contenido pronazi sobre los monumentos a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, al igual que prohíbe "cualquier homenaje solemne" al régimen nazi y a sus aliados.La resolución contra la glorificación del nazismo se aprueba por la Asamblea General de la ONU cada año desde 2005.

https://noticiaslatam.lat/20241108/putin-supo-actuar-a-tiempo-ante-la-amenaza-del-nazismo-contra-rusia-1158874697.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, venezuela, nicolás maduro, vladímir putin