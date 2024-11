https://noticiaslatam.lat/20241109/rusia-desmiente-palabras-de-jefa-de-la-ce-de-que-el-gnl-de-eeuu-es-mas-economico-que-el-ruso-1158909803.html

Rusia desmiente palabras de jefa de la CE de que el GNL de EEUU es más económico que el ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el gas natural licuado (GNL) estadounidense es más barato

Anteriormente, Von der Leyen señaló en una rueda de prensa que propondría al presidente electo de EEUU, Donald Trump, reemplazar el gas licuado de Rusia por gas estadounidense. De acuerdo con ella, la UE todavía compra grandes volúmenes de GNL a Rusia. También destacó que el GNL estadounidense es más barato y reducirá los precios de la energía en el bloque comunitario. "Las declaraciones de la jefa de la CE son puro populismo, sobre todo teniendo en cuenta que la UE busca volúmenes spot [a corto plazo], ya que prevé reducir fuertemente el consumo de gas en el futuro, y los costos de carga a corto plazo son los mismos, el precio se basa en el mercado de suministro, no en el mercado de origen", publicó Zajárova en su canal de Telegram. De acuerdo con la diplomática, no se conocen ejemplos de proveedores estadounidenses que suministren energía al mercado a precios especiales. Trump, que ocupó la presidencia de EEUU tras los comicios de 2016, ganó las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 5 de noviembre. Se convirtió en el primer político estadounidense desde el siglo XIX en volver a la Casa Blanca tras una pausa de cuatro años. La victoria de Trump fue anunciada por los principales medios de comunicación que contabilizaron los votos, entre ellos Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS. La candidata demócrata, Kamala Harris, reconoció su derrota, mientras que el actual presidente de EEUU, Joe Biden, felicitó a Trump.El próximo 17 de diciembre, el Colegio Electoral se reunirá en cada estado para confirmar a Trump como el nuevo presidente. El nuevo Congreso realizará el conteo de los votos y certificará los resultados el 6 de enero de 2025, y la toma de posesión tendrá lugar el día 20 de ese mismo mes.

