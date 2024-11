https://noticiaslatam.lat/20241114/iran-se-muestra-dispuesto-a-negociar-su-programa-nuclear-pero-sin-ninguna-presion-1159024528.html

Irán se muestra dispuesto a negociar su programa nuclear, pero sin ninguna presión

En un mensaje en su cuenta de X, Abás Aragchi calificó las negociaciones con Grossi, que llegó a Teherán en la víspera, de "importantes y francas", agregando que "como parte comprometida con el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares", su país sigue cooperando de lleno con el OIEA.El director general del OIEA agregó que percibía el deseo en Irán de llegar a un acuerdo con Occidente sobre su programa nuclear.En palabras de Grossi, "después de tomar unas medidas prácticas y rápidas, se mostrará al nuevo Gobierno estadounidense (liderado por Donald Trump) que resulta posible hallar una solución al programa nuclear de Irán".Además, afirmó que las instalaciones nucleares iraníes "no deben ser atacadas"."Digo esto con respecto a Irán (…) las instalaciones nucleares no deben ser atacadas", señaló Grossi en una conferencia de prensa con el jefe de la agencia nuclear de Irán, Mohamad Eslami, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el lunes que Irán estaba "más expuesto que nunca a ataques a sus instalaciones nucleares".En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron y desde entonces no se han retomado.

