HRW acusa a Israel de "crimen de guerra" por "traslado forzoso" en Gaza

HRW acusa a Israel de "crimen de guerra" por "traslado forzoso" en Gaza

También acusó a Israel de que sus acciones "parecen cumplir también con la definición de limpieza étnica" en las zonas a las que los palestinos no podrán regresar. El informe de HRW, de 154 páginas, se realizó sobre 39 entrevistas a palestinos desplazados en Gaza, analizando el sistema de evacuación de Israel, incluyendo 184 órdenes de evacuación e imágenes por satélite que confirman una destrucción generalizada, y verificando videos y fotografías de ataques en zonas seguras y rutas de evacuación designadas. HRW aseguró que no hay ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el "desplazamiento masivo, repetido en ocasiones, de casi toda la población de Gaza, a menudo en múltiples ocasiones". Es más, que el sistema de evacuación de Israel dañó gravemente a la población y a menudo solo sirvió para propagar el miedo y la ansiedad, añadió. Frente al argumento israelí de que el desplazamiento en ciertas áreas se justifica para velar por la seguridad de los civiles o por imperativos militares, HRW rebatió que "Israel no puede simplemente argumentar que la presencia de grupos armados justifica el desplazamiento de civiles". HRW señaló, en particular, los corredores de Filadelfia y Netzarim, que corren a lo largo de la frontera con Egipto y cortan Gaza a lo largo de su eje este-oeste, respectivamente, que fueron "arrasados, ampliados y despejados" por el ejército de Israel para crear zonas de amortiguación y corredores de seguridad. Detalló que las fuerzas israelíes convirtieron el corredor central de Netzarim, entre la ciudad de Gaza y Wadi Gaza, en una zona de amortiguación de cuatro kilómetros de ancho, en su mayor parte despejada de edificios. Israel opera militarmente en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado. Ese día, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza. Hasta ahora se contabilizan más de 43.700 muertos y más de 103.200 heridos en el enclave palestino. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

