https://noticiaslatam.lat/20241111/la-ayuda-destinada-a-gaza-han-caido-a-niveles-no-vistos-desde-el-comienzo-de-la-actual-escalada-1158952698.html

La ayuda destinada a Gaza "han caído a niveles no vistos desde el comienzo de la actual escalada"

La ayuda destinada a Gaza "han caído a niveles no vistos desde el comienzo de la actual escalada"

Sputnik Mundo

El total de ayuda que llega a la Franja de Gaza cayó a su nivel más bajo desde diciembre e Israel continúa bloqueando su ingreso, informó ‘The Guardian’... 11.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-11T20:43+0000

2024-11-11T20:43+0000

2024-11-11T20:43+0000

internacional

política

israel

franja de gaza

onu

hamás

yoav galant

ayuda humanitaria

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158952541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_297ae2926b769610caf6d84e33b9dcf7.jpg

El 13 de octubre, los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, le enviaron una carta al entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, así como al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, en la que advirtieron que Israel tenía un mes para implementar mejoras significativas en la situación humanitaria en la Franja de Gaza.De lo contrario, dijeron, habría consecuencias, incluida posiblemente la suspensión de la venta de armas.“Sin embargo, Israel parece haber ignorado la mayoría de las demandas formuladas” por Estados Unidos en la misiva, dedtaca el medio británico a pocos días de que se cumpla la fecha del ultimátum. Así, se reporta que las entregas de ayuda al enclave “han caído a niveles no vistos desde el comienzo de la actual escalada”.A decir de funcionarios encargados de la ayuda en Gaza a los que consultó el medio, después de 13 meses de bombardeos incesantes, la situación en la mayor parte del territorio es “apocalíptica”.“Ya casi no entra nada. Los pequeños mercados callejeros que surgieron han desaparecido. Hay un poco de harina, algo de lavavajillas (...) un kilo de tomates cuesta casi 20 dólares. Aunque tengas dinero no hay nada que comprar. Todo el mundo vuelve a pasar hambre”, dijo a The Guardian un funcionario de la ONU.Si bien el Ejército de Israel permitió la entrada de 50 camiones con ayuda humanitaria al norte de Gaza un día después de recibir la amenaza de su principal aliado, cifras recabadas por la autoridad militar encargada de coordinar la ayuda humanitaria para Gaza, citadas por The Guardian, dan cuenta de que, en octubre, solo ingresaron 25.155 toneladas de recursos al enclave. Según el artículo, es menos que en cualquier mes completo desde diciembre de 2023.Además, señala el artículo, Israel sólo permitió el ingreso a Gaza de una media de 57 camiones diarios, muy por debajo de los 350 camiones diarios que exige Estados Unidos y los 600 diarios que son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población.Este mes, señala la nota, sólo han entrado 624 camiones en total, de acuerdo con las cifras israelíes.Las ciudades de Jabalia, Beit Hanoun y Beit Lahiya son las que experimentan la crisis más aguda tras un mes bajo asedio israelí, indica la nota, y señala que muchos palestinos temen que Israel pretenda despoblar el norte de la Franja a largo plazo.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra más de 20 comunidades israelíes en el que asesinó a unos 1.200 israelíes, hirió a unos 5.500 y capturó a 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra Hamás, realizó un bloqueo total del enclave palestino y emprendió bombardeos sobre la Franja de Gaza que han asesinado hasta el momento a más de 43.500 personas –la mayoría mujeres y niños– y han dejado más de 102.700 heridos.Rusia y otros países instan a las partes a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Estados Unidos, por su parte, ha enviado a Israel más de 50.000 toneladas de armas y equipos militares en 500 aviones de transporte y 107 buques, según cifras israelíes.

https://noticiaslatam.lat/20241111/los-danos-materiales-del-libano-por-la-guerra-con-israel-suman-los-8500-millones-1158947577.html

https://noticiaslatam.lat/20241110/un-ataque-israeli-al-campamento-de-jabalia-en-gaza-deja-decenas-de-muertos-y-heridos-1158918930.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, israel, franja de gaza, onu, hamás, yoav galant, ayuda humanitaria